Limpeza de móveis de fibra natural Tenho móveis de fibra natural na varanda de casa, que estão com muita poeira e sujeira acumulada. Como faço para limpá-los? Eles podem ser lavados normalmente com água e sabão? Renata Leite, por e-mail R: Dependendo da estrutura do móvel, a água pode prejudicar a peça; portanto a lavagem deve ser evitada. "O primeiro passo é limpar o mobiliário com uma escova de cerdas macias para tirar a poeira", explica Vilma Aureliano, do setor de restauração da Armando Cerello (tel.: 11 3085-3400), que recupera peças de fibras, mesmo as fabricadas pela empresa. "Nos móveis com trançados mais elaborados use pano macio umedecido em água, bem espremido, e seque com flanela", diz Celso Picca, gerente da Saccaro (tel.: 11 3043-9136). Se não funcionar, pode-se passar a escova com um pouco de água, sem encharcar, e em seguida passar um pano seco, ensina Leandro Queiroz, gerente comercial da Amazônia Fibras Naturais (tel.: 11 5641-6880). Se for o caso de usar água, o móvel deve secar em local bem ventilado. X X X Alternativa ao cascolac Durante uma reforma no meu apartamento, o piso da sala, que é de taco com cascolac, ficou danificado. Gostaria de saber qual outra opção existe para esse tipo de piso, que não seja a aplicação, novamente, de cascolac. Vilma Mitsue, por e-mail R: "Antes de qualquer outra aplicação, é preciso fazer a raspagem do piso. Hoje existem resinas à base de água que são muito mais modernas que cascolac ou sinteco. São de secagem rápida e sem cheiro, o que torna o trabalho muito mais tranquilo. Essas resinas deixam o aspecto do piso mais natural, retardam a quebra do rejunte entre as madeiras e aceitam retoques. As resinas à base de água mais conhecidas no Brasil são as da linha Bona, mas existem outras marcas no mercado. Sempre orientamos o cliente a obter todas as informações possíveis sobre a resina a ser utilizada em sua casa, uma vez que existem produtos à base de água de baixa, média e alta resistência. Outra sugestão é procurar as empresas credenciadas pelos revendedores do produto. No caso da Bona, o contato é na Resitech do Brasil", responde Rodrigo Khzouz Tosi, diretor da Aplicadora Master (tel.: 11 5183-6578). X X X Tapetes ou passadeira? Tenho um quarto grande, mas não posso usar carpete porque meu marido é alérgico. Gostaria de saber se uso dois tapetes nas laterais, ou uma passadeira no pé da cama. Fernanda Barros, por e-mail R: A arquiteta Consuelo Jorge (tel.: 11 3848-0005) responde: "A escolha deve recair sobre um modelo de náilon, que é fácil de limpar e não solta pelos. Fica bem mais bonito comprar um tapetão de 10 mm e colocar a cama sobre ele, deixando pelo menos 1 metro de tapete nas laterais e no pé da cama - se parte dos criados-mudos ficar fora da área do tapete, não tem problema. Caso haja espaço, essa medida lateral pode até ser maior. O importante é a limpeza: aspire o tapete todos os dias, já que a sujeira é vilã das alergias. Se não quiser usar tapete grande, sugiro um em cada lateral da cama".