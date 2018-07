Cuidados com ladrilho hidráulico Adoro ladrilho hidráulico e pretendo colocar na cozinha de casa, que está em reforma. Queria saber que cuidados são necessários para conservar esse piso e, principalmente, evitar que manche com gordura. Quem faz esse tipo de serviço? Marina Andrade, por e-mail R: De acordo com Zilton Michiles, da Ornatos Nossa Senhora da Penha (R. Capitão João Cesário, 116, tel.: 11 2646-4495), o ladrilho hidráulico é um revestimento cimentício com porosidade na superfície, por isso, é preciso protegê-lo. "Após a instalação, é necessário impermeabilizá-lo com uma aplicação de resina", recomenda Zilton. Da Dalle Piagge, Divo Picazio Júnior orienta seus clientes a aplicar três demãos de resina logo depois da instalação do piso para conservá-lo bem. Segundo ele, um galão para uma área de 15 m2 e três demãos custam R$ 110. "No dia a dia, para conservar o ladrilho hidráulico, basta lavar com água e sabão neutro; se preferir, a leitora pode passar cera líquida incolor, à venda em supermercados", sugere o especialista. X X X Mesa feita sob medida Estou querendo fazer uma mesa basculante em minha área de serviço, que sirva de suporte para a louça retirada da lava-louças e, ainda, para poder instalar a máquina de macarrão. Numa reportagem do seu suplemento, vi um aparador de teca, feito pela Micasa. Entrei em contato com a loja, mas eles me informaram que não vendiam nem podiam me informar o endereço do fornecedor. O que desejo é um painel de teca, colado com ?finger-joints? e medindo 1,10 m x 0,45 m, com espessura de 22 mm. Onde poderia comprá-lo aqui em São Paulo? Giuseppe Eduardo Castellaneta Peel, por e-mail R: O arquiteto Fred Benedetti, do escritório Fred Benedetti e Fernanda Abs (tel.: 11 3044-0594), sugere levar a foto da mesa para um marceneiro, para que ele execute fielmente o que cliente quer. "Tenho um marceneiro para recomendar: André, da MCM, tels.: 11 3924-0932 e 7809-9326." X X X Veneziana de madeira Gostaria de indicação de carpintaria ou marcenaria que faz manutenção ou confecção de venezianas de madeira. Também preciso do endereço de alguma loja que trabalha com porcelana de boa qualidade totalmente branca ou com pequeno friso, de preferência prateado. Friedrich Japp, por e-mail R: A arquiteta Flávia Ralston (tel.: 11 5052-9272) indica os fabricantes Pratikline (tel.: 11 5548-3057) e Manofacta (tel.: 11 4522-1122), que trabalham com madeira certificada. Mas, segundo ela, essas mesmas empresas sugerem que a leitora procure outras que façam janela de PVC ou de alumínio; além de serem tendência, saem mais em conta e a manutenção é mais fácil. Com relação à porcelana, Presentes Mickey (tel.: 11 3088-0577) revende linhas da portuguesa Vista Alegre." X X X