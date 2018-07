Dúvidas sobre lustre de cristal Gosto muito de lustres de cristal mas não sei como, nem se posso, colocar um em casa. O ambiente precisa ter pé-direito alto? De quantos metros? Esse tipo de lustre combina com móveis de qualquer estilo? E em que tipo de ambiente vai bem? Estar, sala de jantar, quarto? Quais restrições existem na hora de decidir usá-lo? Paula Pinheiro, por e-mail R: Quem responde é o decorador Luiz Bick, do escritório Bick Simonato (tel.: 11 3079-7267): "Quanto mais alto for o pé-direito do ambiente, mais bonito ficará o lustre. Entre a parte inferior do lustre e o chão, deve haver uma distância mínima de 2,10 m. Em salas de jantar, o lustre pode ser mais baixo, por causa da mesa. Nesse caso, a distância entre o móvel e o lustre deve ser de 80 cm. Além disso, um lustre pede um determinado estilo de decoração. Ele pode ser usado com móveis de estilo contemporâneo puro ou contemporâneo mais clássico, mas devem-se evitar reedições de móveis, ou peças com uma cara muito pop. E o lustre de cristal vai bem em qualquer lugar - quartos, salas, banheiros - desde que seja respeitada a proporção indicada". Como usar papel de parede Estava pensando em colocar papel de parede em uma parede pequena para dar destaque na minha sala, que tem cerca de 18 m2. O papel decorativo tem essa função também, de criar um ponto de atração? Não diminuiria o espaço visualmente? Outra dúvida: ficaria estranho ter o revestimento em apenas uma das paredes e deixar as demais lisas? Já vi alguns ambientes revestidos com tecido.Qual seria a diferença e a vantagem de cada tipo de produto? Michelle Ramos, por e-mail R: O designer de interiores Fábio Galeazzo (tel.: 11 3064-5306) responde: "Sim, você está correta: os papéis receberam um ?upgrade? com o advento da indústria do design gráfico, assumindo maior destaque na decoração. O espaço não diminuiria? Depende, pois deve ser considerada a quantidade de incidência de luz no ambiente - quanto mais luz, mais podemos abusar das cores fortes. Para os tímidos , conservadores e clássicos, sempre existem os tonas neutros; para ficar fashion, capriche nas texturas e estampas. Não fica estranho ter uma parede com papel e o resto delas lisas. O ideal, aliás, é ter uma ou duas paredes estampadas (com papel em tom neutro, rico em texturas e estampas) e o restante liso. Uma coisa importante é poder contratar mão-de-obra especializada para a instalação, porque assim você não corre o risco de acabar com um trabalho malfeito em casa." Restauração de baú holandês Tenho um baú holandês, fabricado no século 19, de madeira revestida com couro. É uma peça simples, de origem popular, porém muito interessante. Solicito a vocês a indicação de restauradores desse tipo de móvel. David Albernaz, por e-mail R: A arquiteta Denise Monteiro (tel.: 11 3167-6347) sugere que o leitor procure o profissional Alysson, do Antiquário Épocas: R. da Consolação, tel.: (11) 3081-6504.