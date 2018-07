A claridade na cozinha Vou mudar para um apartamento envidraçado no 11º andar. Em épocas de calor, o sol bate forte na cozinha. Acontece que a vista é bonita e eu não quero simplesmente tampá-la com um vidro fosco. E usar uma persiana não resolve, já que ela vai ficar engordurada. Qual seria outra solução? Meire Alves Pinto, por e-mail R: A arquiteta Christina Hamoui (tel.: 11 3063-5386) responde: "A melhor solução seria instalar uma cortina rolô de tela solar número [/PARA BOX]10. Além de poder ser recolhido totalmente, o produto tem a função de filtrar os raios solares sem bloquear a vista. Outra vantagem é que, por ser de material plástico, é fácil de limpar". Janela antirruído Mudei para um apartamento e quero colocar uma janela antirruído no quarto. É possível trocar apenas o vidro ou tenho de mandar fazer uma janela igual à do prédio? Joel Rocha, por e-mail R: José Cláudio Falchi, do escritório Falchi Arquitetura (tel.: 11 3812-3350) responde: "A janela antirruído normalmente é composta de vários vidros e entre eles há um gás que tem a função de bloquear a entrada do som. Não há como adaptar uma janela convencional para uma antirruído. Será necessário comprar uma nova". Solução para área embaixo da escada Tenho uma área embaixo da escada, ao lado da sala de jantar e perto da cozinha, e estou querendo montar um armário para guardar ferramentas, aspirador, ventilador e os brinquedos da cachorra. Qual é a melhor solução? Carol Troque, por e-mail R: A arquiteta Lili Vicente de Azevedo (tel.: 11 3085-7564) sugere aproveitar o espaço para fazer um bar para tomar um drinque com amigos antes do jantar e a montagem de um armário para colocar os itens a que a leitora se referiu, conforme o projeto acima (à dir.). Sobre os materiais, o bar teria estrutura de alvenaria e tampo de mármore branco. Abaixo da bancada há um espaço livre para caber as pernas de quem está sentado nas banquetas e abaixo da escada fica um armário de madeira laqueada de branco - com vidro branco laminado no centro da porta e puxadores de inox polido de 1 m de altura instalados mais perto do piso. Para iluminar, use dois pendentes individuais. Pode ser o modelo Bell, da La Lampe, ou o Fúcsia, da Dominici. Para não pesar o ambiente, e ao mesmo tempo contrastar com o branco do mármore da bancada e a madeira do armário, as paredes e o rodapé podem ser brancos, com a tinta Branco Tule da Coral Dulux ref. 50BG-72/006.