Idéias para arrumar canecas Tenho um coleção de canecas dos mais variados tipos e tamanhos e gostaria de uma sugestão de como deixá-la expostas - empilhadas em uma prateleira, é praticamente impossível apreciá-las. Cristina Ponte, por e-email R: Quem responde é a arquiteta Eliana Marques Lisboa (tel.: 11 3045-7822): "As idéias surgem ao se analisar o número de canecas e o local disponível para apresentá-las, mas dá para pensar em um extenso cabide de madeira, com suportes de latão, para pendurá-las. Se o espaço for pequeno, use três cabides, um acima do outro. Outra solução é usar a mesa de centro como vitrine. Quando houver alguma caneca especialmente importante e bonita, pode-se fazer caixas de acrílico individuais e montar uma bela composição sobre a mesa. Outra idéia é uma parede de gesso com nichos de tamanhos variados para arrumar as canecas". X X X Proporção dos móveis - e da sala Não sou boa de proporção e já fiz muita besteira comprando móveis maiores do que deveriam ser para a sala de casa. Ela mede mais ou menos 3 m x 5 m. Teria uma receita para não errar tão feio? Por exemplo, quero trocar o sofá e o rack de TV. Qual seria o tamanho ideal para o ambiente não ficar atulhado? Cláudia Bontempo, por e-mail R: "A melhor maneira de você não errar no tamanho na hora de comprar seus móveis é, caso não tenha como montar uma planta baixa do local, marcar no próprio piso, com uma fita adesiva, a posição e o tamanho exatos das peças que pretende comprar e verificar se a circulação não fica comprometida", ensina a arquiteta Cláudia Camasmie, do escritório Camasmie Vilela (tel.: 11 5042-1151). A profissional ainda explica que é recomendável dar preferência a móveis com medidas do tipo padrão. "No seu caso, com uma sala de 3 m x 5 m, as peças escolhidas não devem ter muita profundidade. Por isso, seria ideal um sofá de 1,10 m x 0,90 m e um rack para a TV que não tivesse profundidade maior do que 50 cm", diz. X X X Iluminação no corredor O corredor de acesso aos quartos e ao banheiro social do meu apartamento tem paredes de 4,30 m e 5,30 m. Há também duas portas de cada lado, no final. Gostaria de sugestões de iluminação ou de rebaixo de teto para que ele não pareça tão comprido. Valéria Azevedo Anticoli, por e-mail R: "O corredor sempre parece extenso devido à falta de elementos. A iluminação e o teto são fatores que podemos explorar. No caso das luzes, elas teriam de ser disfarçadas, embutidas em algum nicho na parede, em balizadores no rodapé ou até mesmo no teto, de forma indireta", orienta o arquiteto Flávio Vila Nova (tel.: 15 3251-7988). O teto pode ser explorado com os seguintes recursos: em vez de encostar o gesso na parede, deixa-se um vão de cerca de 3 centímetros entre a parede e o gesso. Para que a laje não apareça, vale a pena colocar um friso lateral de cerca de 5 centímetros a uma certa altura acima do gesso. Essa técnica dá a impressão de que o forro está flutuando. "Corredores são espaços de circulação e, para isso, nada melhor que pensar em algo que remeta a movimento... Não carregue demais o espaço com quadros, fotos, esculturas e gravuras: nessas áreas quase sempre não dá para encontrar ângulos favoráveis para observação de obras de arte."