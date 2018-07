Detalhando os objetos da capa Queria saber de onde são o arranjo de flor e os copos que aparecem na foto de capa da edição de domingo passado. A escultura também é bem bonita. Poderiam me dizer onde posso comprar? Jessica Brito, por e-mail. Zeca Wittner/AE R: Para arrumar a mesa (acima), a gourmet Rosa Moraes usou arranjos florais da Pétala Flores (tel.: 11 9135-3520). Os copos vieram da Tania Bulhões Home (R. Colômbia, 270, tel.: 11 3087-0099) e o sousplat e o aparelho de jantar são da Art Mix (Al. Lorena, 1.579, tel.: 11 3064-8991). A escultura de metal no centro da mesa, em formato de árvore de Natal, foi comprada na Divino Espaço (Al. Jauaperi, 45, tel.: 11 5051- 1268). Troca de tecido da poltrona Qual o tecido mais resistente ao sol dos trópicos? Minha poltrona, de tecido original azul, já está lilás de tão desbotada. Quem pode faz uma troca de revestimento bem feita? Yvonne Lopes, por e-mail R: A arquiteta Luizette Davini (tel.: 11 5549-2445) recomenda um tecido fabricado pela Regatta (tel.: 11 3037-7000; www.regattatecidos.com.br), de uma linha exclusiva chamada Sunbrella, que atende perfeitamente à leitora. É 100% acrílico - fibra de excelente qualidade, pois resiste à luz solar. Pode ser usado em móveis para áreas interna e externa. Tem bom toque e apresenta padrão liso[PARA BOX] e listrado. "O tapeceiro Nunes, com quem trabalho (tel.: 11 2274-9159), indicou o Aquablock, também da Regatta, que resiste a raios solares e esgarçamento, além de ser impermeável. É fabricado liso ou estampado", diz Luizette. Reforma no piso da sala Tenho, na minha sala de 40 m2, piso cerâmico tipo colonial bem gasto e quero revesti-lo com algo durável, sem que seja preciso danificar o piso original. O que devo fazer? Valéria Angelone Pereira, por e-mail R: A arquiteta Nuria Roso, do Escritório Roso & Elias (tel.: 11 3031- 2565), responde: "Uma sugestão de piso durável e resistente seria o carpete de madeira Studio, da Durafloor, que tem réguas com vincos laterais, lembrando os tradicionais assoalhos de madeira. Possui um sistema de montagem que não utiliza cola e pode ser aplicado em ambientes de médio tráfego. No rodapé, pode ser utilizada uma baguete. É muito importante observar os níveis e a altura das portas, pois, aplicando um piso sobre o outro, problemas podem ocorrer em relação às alturas." Plantas para o caramanchão Vou erguer um caramanchão e já tenho a estrutura de treliça, mas não sei quais espécies crescem rápido. Queria algumas sugestões para não ter de contratar um especialista. Carlos Fonseca, por e-mail R: Quem responde é a paisagista Ana Boso (tel.: 15 3233-3833): "Entre as espécies que mais se desenvolvem, destaco a sete-léguas (Podranea ricasoliana), o jasmim-estrela (Trachelospermum jasminoides) e o sapatinho-de-judia (Thumbergia mysorensis). No entanto, enfatizo que essas plantas necessitam de pelo menos quatro horas de sol diariamente. Assim, ao plantá-las, deve ser observada a incidência da luz sobre elas".