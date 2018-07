Luminária de galerista Na reportagem publicada em novembro, sobre o apartamento da galerista Mônica Filgueiras, aparece uma luminária de pé, ?super pra frente?. Por gentileza, podem me fornecer o contato do fabricante ou loja? Francisca Cardia, por e-mail R: Mônica diz se tratar de uma luminária italiana comprada na Bertolucci, em 1964, já fora de linha. Sugerimos que procure a peça em antiquários ou feiras de antiguidades. Também há versões modernas, que lembram o desenho daquela luminária articulável. É o caso do pedestal de inox e alumínio dos designers Fábio Falanghe e Giorgio Giorgi Jr., à venda na Lumini (R$ 539; www.lumini.com.br), e da coluna de latão cromado e laqueado de preto, criada por Roberto Negrete para a Bertolucci (R$ 2.010; www.bertolucci.com.br). X X X Cortina contra o calor O sol bate muito forte sobre a minha mesa de trabalho no escritório de casa. Como não tenho espaço para trocar a mesa de lugar, qual seria a cortina recomendada para atenuar o calor? Renata Lombardi, por e-mail R: A arquiteta Lina Idoeta, do escritório Idoeta e Saltini (tel.: 11 3774-1522), recomenda dois tipos de cortina. Primeiro, o rolô, que é uma solução prática e funcional para quem precisa isolar o ambiente do calor. "Ela valoriza a luz natural e impede os efeitos nocivos dos raios solares, como a queima de pisos e móveis. Quanto mais fechada for a trama do tecido, mais protegida dos raios solares a sala ficará." Outro tipo de cortina é a Duette, da Luxaflex: o formato semelhante ao de colméia de abelha proporciona conforto térmico e acústico, "porque forma pequenos colchões de ar que ajudam a barrar a entrada do calor e do som", diz . Que acrescenta: "Os dois tipos melhoram a temperatura interna e protegem os móveis. Na hora de escolher, atente para o fato de a cortina rolô ter maior transparência em relação à Duette, ou seja, garante a visão externa." X X X Como iluminar a tela de Di Herdei uma tela de Di Cavalcanti e queria dar uma iluminação de destaque ao quadro. O que posso fazer de maneira prática? Não gostaria de ter de quebrar o forro de gesso para embutir spots. Paulo Mendes, por e-mail R: Edson Pereira Gomes, gerente comercial do Laboratório da Luz (tel.: 11 3218-2788; www.labluz.com.br), dá dicas: "Um quadro pode ser iluminado com spot embutido no teto de gesso ou na laje; por uma arandela, ou, ainda, por spot instalado no piso ou aparador. Acho muito importante iluminar obras de valores consideráveis com equipamentos que controlem a emissão de raios ultravioleta, para perservar o quadro - uma alternativa são os LEDs bastante econômicos".