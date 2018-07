Para manter o sofá de couro Tenho um sofá de couro que está em bom estado, mas queria saber o que fazer para mantê-lo bonito - ouvi dizer que esse revestimento acaba "craquelando" com o passar do tempo. Paulo Fernandes, por e-mail R: Camila Ambrosio, da empresa de estofados Paschoal Ambrosio (tel.: 11 3105- 6639), responde: "Realmente o couro, em revestimento, ?craquela? por falta de hidratação; sugiro passar silicone líquido na peça. A aplicação pode ser feita sempre que ele der sinais de que está começando a ressecar. Passe com uma flanela e deixe secar; mas, caso haja excesso de silicone, retire com pano seco. O produto pode ser encontrado em lojas de material de construção". Sala de ginástica na edícula Sou fanático por esportes e quero montar uma pequena área de fitness na edícula da minha casa. Já sei o que vou comprar, mas não faço idéia de como escolher recursos de luz ou o piso ideal. É necessário instalar um aparelho de ar-condicionado, por exemplo, ou ventiladore resolve? Ícaro Ottoni, por e-mail R: A arquiteta Patricia Totaro (tel.: 11 3081-0909) dá as orientações: "O ambiente deve ser ao mesmo tempo estimulante para os exercícios e agradável para que se sinta bem nele. Sugiro um piso de borracha, com no mínimo 5 mm de espessura. O lugar deve ser bem ventilado - seja ar-condicionado ou ventilador, a escolha é pessoal. Se optar pelo ventilador, coloque-o numa parede que direcione (ou ?empurre?) o ar interno para a janela. Já o ar-condicionado deve ser do tipo que proporciona renovação de ar. A iluminação é outro item importante. Use luminárias de luz indireta ou antiofuscamento - que rebatem a luz para cima - ou lâmpadas fluorescentes com temperatura de cor baixa (amarelada). Se possível, crie também uma sanca de gesso com iluminação indireta. Assim, pode-se deixar todas as lâmpadas acesas para fazer exercícios mais intensos ou ter luz indireta para práticas relaxantes. Lembre-se do som ambiente: coloque pelo menos 4 caixas de som (uma em cada canto) para distribuir o volume. Caso goste de TV, instale-a com o centro na altura dos olhos. Pense em um lugar (um armário, por exemplo) para guardar itens como toalhas, colchonete, caneleiras e pesos. Distribua tudo de forma harmônica para não ficar improvisado. Por último, escolha uma cor quente, como vermelho, amarelo ou laranja, e aplique na parede para a qual você ficará de costas quando fizer exercícios, já que esses tons são estimulantes. O resto pode ser pintado com alguma cor clara (só tenha cuidado com os tons que dão sono, especialmente verde-claro) ou branco". Restauro de peças delicadas Ganhei de herança vários objetos pelos quais tenho muito carinho. Um deles, uma tela com flores, com moldura dourada, precisa de restauro, tanto na pintura quanto na moldura. Outra peça maravilhosa é uma escultura em porcelana. Vocês poderiam me indicar um profissional competente que pudesse fazer o restauro com qualidade e confiança? Cristina Porto, por e-mail R: A Oficina de Restauro, da artista Regina Célia Sabó, faz esse tipo de serviço. Vale a pena conferir preços: www.oficinaderestauro.com.br. Outra especialista, a Galeria Brasil (R. Cristiano Viana, 384, tel.: 11 3081-9288) restaura sobretudo quadros, afirma seu proprietário, Matheus Di Lascio.