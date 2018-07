Atrás da chaise da capa Queria saber onde posso encontrar a chaise que aparece no salão do segundo andar da casa de Maria Helena Cabral, capa do Casa& de 12 de outubro. Leandra Rajczuk Martins, por e-mail R: A chaise-cama Kerala, criada por Oswaldo Mellone, é vendida na Esencial (R. Araçari, 246, tel.: 11 3168-5601). Com base de madeira freijó e almofadões em estilo turco, forrados de lona, é fabricada em três tamanhos e tem preços a partir de R$ 5.850. Como colocar ordem no closet Acabo de mudar para um apartamento maior, onde terei finalmente um closet. Mas não faço idéia de como organizar minhas roupas. Há regras a seguir ou vou ter de contratar alguém para fazer isso? Preferia resolver sozinha a questão. Maria Aparecida R. Souza, por e-mail R: Cristina Papazian, especialista em organização doméstica (www.cristinapapazian.com.br), diz que é melhor começar separando as roupas por cor. "Vá dos tons mais claros aos mais escuros, tanto nas roupas penduradas quanto nas guardadas em prateleiras e gavetas - facilita na hora de achar o item desejado." Se o ambiente for pequeno, Cristina recomenda a escolha de cabides cromados ou de plástico fino, que ocupam menos espaço. Calças jeans e as de tecidos que não amassam podem ficar dobradas nas prateleiras, abrindo espaço no cabideiro. Siga também a regra das cores para guardar os sapatos e deixe à vista os pares mais usados. "Itens sazonais, como biquínis e cachecóis, podem ser guardados em caixas, que ficarão à mão na estação de uso dessas peças. Com essas regras básicas já dá para ter o closet bem organizado", completa. Mancha em Porcelanato Estou reformando minha casa e troquei o piso da cozinha por porcelanato Gyotoku. Porém, por estarem fazendo várias tarefas em casa, os prestadores de serviço não tiveram muito cuidado e o piso da área de serviço acabou manchando. Até tentei, mas não consegui tirar nenhuma delas... Há um produto indicado para a remoção? Karina Inoue, por e-mail R: William Medeiros, gerente de Produtos e Assentamento da Gyotoku (tel.: 11 4746-5000), esclarece: "Se a mancha for de resíduo de argamassa, rejunte, epóxi ou tinta, utilize o produto Gyoclean Limpeza Final Pós-Obra. Aplique diretamente nas manchas uma mistura na proporção de 1 parte do Gyoclean dissolvido em 1 parte de água. Agora, se a mancha tiver sido provocada por madeira, terra ou gordura, use o Gyoclean Limpeza Pesada, também na proporção de 1 por 1. Em ambos os casos, esfregue com esponja tipo amarela/verde, seguindo as instruções da embalagem. Mas, se nenhum desses produtos resolver o problema, limpe com Gyoclean Saponáceo Cremoso".