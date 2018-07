Onde encontrar poltronas do chef Gostaria de saber onde encontrar as poltronas de madeira e assento estofado que aparecem na cozinha do chef Cesar Guimarães, publicada no Casa& de 28 de setembro. Maria Pereira Carvalho, por carta R: As peças fazem parte de um lote comprado de um hotel que então trocava o mobiliário. A loja onde o hotel adquiriu as poltronas não existe mais. Contudo, a Breton Actual (tel.: 11 3062-5052) lançou, no Restaurante da Casa Cor São Paulo 2008, uma cadeira em tudo semelhante: a Louis, com braço e estrutura de jequitibá na cor nogueira e estofamento de couro envelhecido (por R$ 1.025, sem o tecido). Polimento de talheres Com referência à carta de Silvia Lobosque sobre restauro de faqueiros, publicada em setembro, queria saber onde encontrar, em São Paulo, uma empresa especializada no polimento de talheres. Tenho um faqueiro de inox que perdeu o brilho devido ao mau uso de esponja abrasiva e outro, de prata, que está com pontos de ferrugem. Paola J. Franco, por e-mail R: A empresa Paula Melo (R. Muniz de Souza, 301, fundos, tel.: 11 3208-4250) e a BBV (R. da Mooca, 3.660, tel.: 11 2076-3982) executam polimento em talheres de inox e cobram por peça. A BBV também trabalha com faqueiros de prata, mas é preciso antes avaliar a peça para saber se dá para recuperá-la. Vida útil do cimento queimado Qual é o segredo para ter um piso de cimento queimado que dure de fato? Já ouvi dizer que ele racha com facilidade, não importa a marca. Afinal, essa história é uma lenda ou ele pode ter longa vida útil? Norma Durão, por e-mail R: O arquiteto Antonio Ferreira Junior (tel.: 11 3289-5066) explica que o cimento caseiro de fato racha. O ideal é a chamada laje zero: faz-se um bom contrapiso de concreto, lixado três horas depois com uma máquina própria para o serviço. "Aí, sim, não vai rachar. Mas deve ser feito em casa térrea, porque a máquina é grande e pesada para ser usada num sobrado", diz Junior. Reforma de geladeira Preciso reformar a minha geladeira. Ela tem 10 anos, é branca e possui ótimo motor, mas está com manchas e pontos de ferrugem. Conhecem algum especialista nesse tipo de trabalho? Vania Braga, por e-mail R: A leitora pode entrar em contato com a assistência técnica do fabricante do eletrodoméstico - em geral, esse tipo de empresa também realiza consertos e pintura. José Antonio Faria, especialista em restauro de geladeiras antigas (tel.: 11 8279-1950), explica que é bem mais barato contatar o fabricante que um restaurador. "Trabalho com geladeiras das décadas de 40 e 50 e, para se ter idéia, só a pintura pode custar R$ 1 mil. Além disso, cobro R$ 240 de transporte para retirar e devolver a máquina consertada, em 15 dias úteis."