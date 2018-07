Restauração de sofá de couro Meu sofá predileto, de couro legítimo e em estilo inglês, com capitonê, foi queimado com cigarro. Vocês poderiam indicar algum estofador de confiança? Cilene do Carmo Cintra, por e-mail R: A decoradora Lídia Damy Sita (tel.: 11 3078-9629) sugere a Divano?s. "Fale diretamente com a proprietária, Gabrielle Setin. Ela atenderá com a devida atenção (tels.: 11 5096- 3314 e 5041-6605)", garante Lídia. Raspagem de piso de tacos Gostaria de retirar o carpete de madeira para aproveitar os tacos originais do piso da casa. Caso não estejam danificados por cupim, preciso contratar serviço especializado para lixar ou eu mesmo consigo limpar resíduos de cola? Nesse caso, qual produto utilizar? Frederico Palmentieri, por e-mail R: A arquiteta Jamile Helou (R. Arandu, 205, cj. 1.201, tels.: 11 5507-4635 e 5507-4636) esclarece que o correto é fazer a raspagem e a nova calafetação dos tacos e, em seguida, dar o acabamento preferido. "Bona é o produto que fica mais próximo da cor original - calcula-se que 99% dos tacos agüentam nova raspagem", diz ela. Jamile lembra que a cola usada para colocação do carpete de madeira (Cascola) não sai fácil. O resultado é um acabamento ruim que desvaloriza os tacos. "Se a raspagem não for bem feita, ficarão resíduos de cola sobre o piso", adverte. Caixa de correspondência Gostaria de saber onde encontro caixas de correspondência decorativas para jardim, feitas de chapa metálica pintada e com formato arredondado semelhante ao das gaiolas para transporte de animais. Flora Toledo, por e-mail R: Segundo a descrição da leitora, trata-se da caixa de correspondência Americana, peça com pedestal. A Li & Cia (Av. Rebouças, 2.899, tel.: 11 3088-0490) vende esse modelo sob encomenda. De ferro, com pintura eletrostática e bandeira sinalizadora, custa R$ 390 (com desenho) e R$ 320 (sem desenho). As dimensões são: 27 cm de altura, 21,5 cm de profundidade e 40,5 de diâmetro. O pedestal tem 1,01 m de altura. Reforma da calçada Como funciona a reforma das calçadas? Estou terminando uma obra na minha casa e quero melhorar o passeio, acertar os desníveis... a garagem fica na parte da frente do imóvel e a calçada está cheia de buracos! Existe alguma proibição por parte da Prefeitura? Nicolau Padula,por e-mail R: Daniela Mangini, da assessoria de imprensa da Secretaria das Subprefeituras de São Paulo (tel.: 11 3113-8165), esclarece que a conservação e a reforma de calçadas são de total responsabilidade do proprietário legal do imóvel, seja ele residencial, comercial ou público (municipal, estadual ou federal). Ela diz que a fiscalização acontece da seguinte forma: "O fiscal constata ou recebe a denúncia de que a calçada está mal conservada. Depois, ele intima o responsável para que realize os reparos em até 30 dias. Caso não o faça, o dono recebe multa, a cada cinco metros de passeio, de valor entre R$ 200 e R$ 400, reaplicada mensalmente até a subprefeitura ser avisada de os reparos necessários foram concluídos." Mas, antes de mexer, a assessora alerta que é preciso procurar a subprefeitura da região para obter informações sobre a padronização da calçada naquele local.