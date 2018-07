Infiltração na parede da sala Há uma infiltração insistente em uma das paredes da minha sala de estar, e não é só quando chove. É possível que a massa fina esteja estragada e que eu tenha de trocá-la? Marta Neves, por e-mail R: A decoradora Paula Gambier (tel.: 11 3848-9743) orienta: "A infiltração pode ter começado no revestimento externo da casa e nada tem a ver com a massa. Infiltração aparece onde menos se espera. O ideal é que haja uma inspeção para ver se não há rachaduras na parede externa ou fissuras no revestimento, no rejunte ou no acabamento que houver do outro lado da parede dessa sala. É provável que seja uma infiltração do solo, por isso, melhor verificar com um profissional. A massa não fica úmida com o passar do tempo, mesmo que velha; ela só aparenta essa umidade se existir infiltração. Confirmei essas informações com meu pintor, que tem conhecimento sobre tintas e massas. Se quiser, ligue para ele: Maurício, tel.: 11 7816-6019". Limpeza de policarbonato O que devo fazer para limpar a cobertura da varanda, que é de policarbonato? Não faço manutenção há pelo menos cinco anos. Paulo Albuquerque, por e-mail R: Robson Marcel, da Actos, que distribui e instala modelos de cobertura de policarbonato (tel.: 11 4428-5500), responde: "O correto é limpar o material a cada 30 dias, em média, para conservar o policarbonato e facilitar a limpeza. No seu caso, imagino que o telhado deva estar bem sujo. Primeiro, jogue água morna e deixe alguns minutos para amolecer a sujeira. Enxugue, depois jogue uma mistura de água com detergente neutro e esfregue com pano bem macio, já que uma esponja pode riscar. Na limpeza não se recomenda o uso de alvejantes, porque podem prejudicar a camada protetora contra os raios ultravioleta, que é justamente o que evita rachaduras no policarbonato, consequência da incidência da luz solar". Tampo para o rack da TV Pretendo aproveitar um rack antigo e adaptá-lo para uma TV de 29 polegadas. Penso em colocar um tampo de MDF. Qual seria a espessura da madeira indicada para suportar o aparelho, que pesa em torno de 50 quilos? André Luiz Peixoto, por e-mail R: Quem dá as instruções é Juliana Llussá, da Marcenaria Llussá (tel.: 11 3031-1300): "Primeiro, é preciso saber se a estrutura do rack suporta os 50 quilos da TV, mais o peso desse tampo, que deve ter um tamanho compatível com o rack e com a base de apoio da TV. O MDF é vendido em quatro espessuras (25 mm, 18 mm, 15 mm e 12 mm) e serve de boa alternativa para tampos. Mas, para saber a medida adequada, e se o rack suportará o peso da TV e do tampo, é melhor consultar um marceneiro para avaliar se dá para fazer essa adaptação sem prejuízo do móvel. Às vezes, a peça parece robusta, mas não tem estrutura para esse tipo de modificação".