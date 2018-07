Painel de parede Queria colocar em uma parede do quarto do meu filho um desenho, tipo papel de parede, em forma de foto de super-herói, mapa-múndi, páginas de revista em quadrinhos ou outra foto qualquer. Podem me fazer indicações? Ubirajara Alvarenga de Oliveira, por e-mail R: Na empresa Imaginewall, a designer Sandra Bernardes, além de produzir desenhos originais, imprime fotos e modelos cedidos pelo cliente (tel.: 11 3715-9679). A empresa cobra a partir de R$ 105 o m2 para a impressão e a instalação de painéis de parede. Outra empresa em São Paulo que fabrica e instala desenhos customizados é a Tergoprint (R. Traipu, 423, tels.: 11 3822-0800 e 3585-0500). Valor do serviço: a partir de R$ 100 o m2. Vaso ou cachepô? Ganhei uma peça de fibra de coco, de 25 cm de diâmetro, mas fiquei com receio de usá-la porque não tenho certeza se serve como vaso ou cachepô. Posso molhar, plantar algo no interior dela? E ainda levar à mesa? Ana Martha Souza, por e-mail R: Suzana Galvão, da Bothanica Paulista (R. Mourato Coelho, 1.169, tel.: 11 3037-7401), responde: "Se a peça for mesmo de fibra de coco, dá para usar em área externa, já que é feita especialmente para o plantio. Mas, como o material é permeável, caso sua intenção seja usar a peça como cachepô, vale a pena colocá-la sobre um prato de barro, cerâmica ou porcelana para não manchar o móvel de apoio. Qualquer que seja o uso, porém, trata-se de um objeto muito bonito para a decoração".