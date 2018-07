Tijolos à mostra Bati um móvel de ferro na parede e, com isso, parte do reboco caiu, deixando tijolos à mostra. Gostei do efeito e pensei em descascar uma área maior. Preciso contratar profissional especializado ou posso fazer sozinho o serviço? Nesse caso, qual a ferramenta mais adequada? É necessário aplicar depois algum produto no tijolo? Fernando Carmona, por e-mail R: A arquiteta Teca Vidigal (tel.: 11 5051-3001) responde: "O leitor pode fazer o serviço se tiver disponibilidade. Marque com um lápis a área a ser descascada e use talhadeira e marreta para fazer o trabalho. Cuidado para não quebrar o tijolo. Para dar acabamento, é importante passar uma resina própria para tijolos que serve de proteção à umidade". Guarda-chuva cor-de-rosa Reparei numa foto publicada pelo suplemento Casa& em 1º de julho de 2007. A imagem fazia parteda matéria "Chiques, leves e sutis", produzida por Ângela Caçapava e com fotos de Marcelo Barabani. Chamou-me a atenção um guarda-chuva cor-de-rosa cuja marca não foi mencionada nem onde é comercializado. Por favor, solicito o endereço da loja que o tem à venda. Daisy Antunes de Camargo, por e-mail R: A produtora Ângela Caçapava escolheu esse guarda-chuva na loja Gabinete de Curiosidades, que fica na Rua Iaiá, 74, tel.: (11) 3073-0239. Caso não encontre o modelo desejado, ela recomenda fazer uma pesquisa no comércio da Rua 25 de Março. Como remover tinta a óleo Com que produto removo tinta a óleo da parede de casa? Quero passar massa corrida, mas não sei se há algum problema em aplicá-la por cima dessa tinta. Danilo Nascimento Alves da Silva, por e-mail R: Jô Depassier, da Creatio Arquitetos (tel.: 11 3873-2760), responde: "Existe um produto, o Easy Sand, da Tintas International, desenvolvido exatamente para a preparação de superfícies já revestidas com esmaltes ou vernizes. Com ele não há necessidade de usar lixa. Após aplicá-lo, passe a massa corrida e depois pinte com a tinta desejada. Não recomendo pintar sobre uma superfície com tinta esmalte ou verniz, pois a tinta nova não terá perfeita aderência e deverá descascar em pouco tempo". Biombo para o apartamento Estou à procura de um biombo para a sala. Onde poderia encontrar modelos à venda? Queria um clássico e não muito grande. Minha sala tem 8 m x 4 m, tapete turco marrom e bege, sofá de veludo rosa e lilás e poltronas vermelhas. Desejo colocar o biombo em frente à porta de entrada social, para evitar que aquele que entra no apartamento não veja de imediato o que tem (ou quem está) lá dentro. Claude Jean Bazet, por e-mail R: Alberto Lahós, da Alberto Lahós e Marco do Carmo Arquitetura & Interiores (tel.: 11 3231-0132), responde: "Biombo não é item muito fácil de se encontrar. Nos antiquários é comum achar os modelos de laca chinesa. Na L?Oeil (tel.: 11 3897-8787), por exemplo, há os marroquinos de madeira trabalhada como um treliçado, que não vedam completamente, mas dão leveza visual. Ou então, pode-se mandar executar, em um tapeceiro, o biombo de quatro folhas (cada folha de 0,50 m x 1,90 m), revestido com tecido e aplicação de tarrachas de metal. O tecido pode ser jacquard, veludo ou linho e entrar na gama de cores do tapete. A Studio Jacarandá (tel.: 11 3062-4611) poderá desenvolver qualquer modelo que o leitor quiser"