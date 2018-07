Contato da família de Zanine Caldas Apreciei muito a reportagem sobre Zanine Caldas, com quem convivi de 1956 a 1960. Queria entrar em contato com os filhos dele, tenho muitas histórias para contar. Vocês podem me ajudar? Moyses, por e-mail R: Uma alternativa é usar o e-mail do escritório de José Zanine Filho. Anote: zanine.caldas@uol.com.br. Cromação de torneiras e camas Quero trocar a torneira do meu banheiro, que é dourada. Acontece que os acessórios para colocar toalhas, sabonete e xampu também têm detalhes dourados. Existem empresas especializadas na troca do dourado para o prateado? Se existir, poderiam indicar nomes? Fernanda A. Botelho Zucare, por e-mail Tenho uma cama de ferro dourada e gostaria de saber onde posso levá-la para limpar e dar brilho. Iguacira Braga Jardim, por e-mail R: As empresas Cromadora J (tel.: 11 2909-1283) e Niquelação e Cromação Ferrari (tel.: 11 6692-9383) fazem cromação de torneiras e acessórios de banheiro, transformando o dourado em prateado. Com relação à limpeza da cama de ferro, é necessário primeiro entrar em contato com as empresas para fornecer informações, como tamanho, modelo, se o móvel é desmontável e o tipo de acabamento desejado para checar se há ou não possibilidade de executar o serviço. Dúvidas sobre escolha do piso Pretendo trocar o piso dos quartos, que hoje têm carpete. Minha dúvida está entre assoalho de madeira e piso pronto. Conheço a qualidade e a durabilidade da madeira. Sobre o piso pronto, nada sei a respeito. O que podem me dizer sobre esse tipo de produto e quais marcas existem no mercado, além da Expama? Joana Neves, por e-mail R: O arquiteto Gustavo Calazans (tel.: 11 3662-3934), responde: "Os pisos prontos de madeira são alternativa para quem tem limitações de prazo para a instalação, sem abrir mão da qualidade estética, térmica e acústica. São de madeira natural envernizada e com camadas de óxido de alumínio para proteger contra atrito, riscos e desgaste. A instalação é feita por meio do encaixe macho-e-fêmea, com a madeira colocada sobre o contrapiso e fixada com parafusos e cola. Também pode ser aplicado sobre outro piso já existente (de madeira, granito e cerâmica), desde que esteja em bom estado e sem grandes desníveis. Um inconveniente do piso pronto é o fato de que tem acabamento chanfrado nas laterais, o que acarreta o acúmulo de sujeira com facilidade. O piso poderá receber trânsito de pessoas cinco horas depois da aplicação - e a colocação de móveis, após 48 h. Outra marca que a leitora pode procurar é a Indusparquet: ww.indusparquet.com.br". Para restaurar vaso de cristal Gostaria que me indicassem um profissional para a restauração de um vaso de cristal. Ivanice Peres Serrato, por e-mail R: Entre em contato com o restaurador Carlos Rielli (tel .: 11 3676-0249) ou a empresa Caliza Restaurações (tel.: 11 3673-4568).