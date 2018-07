Família vende tudo Em novembro passado foi publicado um artigo no Casa& sobre pessoas que se mudam e querem se desfazer de objetos da antiga casa. Nessa reportagem foram citados dois profissionais especializados nesse tipo de comércio. Infelizmente perdi o exemplar e queria agora reaver os contatos de Nanda Leite de Barros Mello e de Maria Helena Farahat Manasseh, pois pretendo me desfazer de móveis. Eugênia Bregola, por e-mail R: O telefone de Nanda Leite é (11) 3578-5196 e o de Maria Helena, (11) 4702-2139. Cuidados com o rodameio Na sala de estar da casa que acabo de alugar há paredes texturizadas de cor lilás. E, no bem no centro, uma faixa divisória horizontal (rodameio) em tom mais escuro. Gostei da pintura e não quero mudá-la, mas não sei como decorar o espaço... Como faço para criar uma ambientação que não fique carregada? Aceito sugestões de tapete e de revestimento para o sofá. Sofia Rodrigues, por e-mail R: O arquiteto Luís Navarro (tel.: 11 3872-0670) responde: "Antes de tudo, espero que esse rodameio esteja numa altura suficiente de modo a que o encosto do sofá não o ultrapasse. Com o rodameio alinhado à altura do sofá, você terá um equilíbrio de todo o ambiente. Em relação às cores, o lilás combina muito com o branco, pois cria contraste e leveza no ambiente. O tapete pode ser preto puro ou com detalhes brancos. Dica de decoração: fazer a seqüência de quadros pequenos logo acima do rodameio. Imagine o sofá branco contrastando com a parede lilás e os quadrinhos logo acima, pontuando essa ambientação. O resto fica por conta da sua imaginação, lembrando que o rodameio vai determinar a sala em duas alturas - a superior e a inferior. Um aparador não deve passar do rodameio também". Modelo antigo da Prosdócimo Tenho um refrigerador, metade geladeira e metade freezer, modelo Flat-System S.23, da Prosdócimo. A porta do freezer está empenada, por isso não serve mais. Tentei várias vezes entrar em contato com a Prosdócimo por e-mail, mas até hoje não obtive resposta. Vários técnicos foram consultados e dizem que o modelo está fora de linha. Será que a empresa não teria esse aparelho em um tipo de estoque? Gostaria muito de poder voltar a usá-lo. Ivanice Peres, por e-mail R: O Casa & entrou em contato com o SAC da Electrolux, que comprou a Prosdócimo há cerca de 12 anos. Resultado: e a empresa não possui estoque de peças fora de linha. Tecidos temáticos sobre cães Queria saber onde posso encontrar tecidos com estampas de patas, ossos, pegadas, enfim, algo que lembre cachorros. Odete, por e-mail R: As lojas Cinerama (tel.: 11 5093-8954) e Niazi Choffi (tel.: 11 3322-6886) têm tecidos com desenhos de cães e patas, mas há pouca variedade.