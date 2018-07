Ainda sobre "horas no banheiro" Escrevo para dizer que adorei a resposta da paisagista Suzana Udler para aquela leitora que fica horas no chuveiro... Foi simplesmente brilhante! Célia M. di Martino, por e-mail X X X Em 20 de janeiro, quando li a consulta feita pela leitora Beatriz Gouvea sobre flores no banheiro, a princípio fiquei estarrecido com a revelação dela, "...até porque fico horas no chuveiro". Mas depois fiquei feliz com a resposta da paisagista Susana Udler, dando um belo puxão de orelhas na alienada Beatriz. Pensei em elogiar a atitude da Susana, mas o afã do dia-a-dia me distraiu e a semana passou. Na edição do dia 27, li o elogio feito pela leitora Izabel Avallone à paisagista e quero juntar-me à sua indignação e ao seu cumprimento. Também eu, quando precisar de um projeto de paisagismo, com certeza vou me lembrar de Susana Udler. David E. Albernaz, por e-mail X X X Aproveitamento de garrafas II Li no Casa& carta de uma leitora que procura por alguém que reaproveite ou corte garrafas de vidro e o caderno indicou a empresa Espaço Zero. Gostaria de informar que o Studio 377 (tel.: 11 5677-9795; www.studio377.com.br) também presta esse serviço, cobrando R$ 3 o corte de cada garrafa, além de restaurar peças de vidro e cristal e de fazer gravações de logotipos e iniciais. Renato Flemming, por e-mail X X X Ao ler no Casa&, de 27 de janeiro, a carta da leitora Márcia Vairoletti, gostei de saber que ela tem a preocupação de reaproveitar o vidro. Também corto garrafas por um preço bem em conta: R$ 0,50 cada exemplar. Para entrar em contato basta ligar: (11) 6584-7210. Silvia Regina Caetano, por e-mail X X X A escolha certa de uma cortina Como devo escolher o tecido, a cor e o modelo para encomendar uma cortina que pretendo instalar no living da minha casa? O ambiente tem forma retangular e as janelas abrem-se para a área verde nos fundos do terreno. O piso é de tacos claros, o sofá, bege de linhas retas e o tapete tem a cor berinjela. Também tenho duas poltronas em laranja-queimado e mesas de apoio laqueadas de branco. Maria Stella, por e-mail R: A designer de interiores Roseane Sanches (tels.: 11 4330 9575 - 7204 1308) responde: "Eu colocaria um tecido com transparência tipo um voile na cor marrom-chocolate para compor e dar equilíbrio com o tapete berinjela; e a transparência permite ver a vista do fundo arborizado da casa. O ideal é um modelo instalado no varão cromado ou no trilho rente ao teto. Uma dica: deixe a barra da cortina arrastando no chão uns dois centímetros para dar glamour à peça". X X X Onde encontrar peças da Artemide Com referência à matéria "Desenho Iluminado", publicada no Casa& nº 167, queria saber se é possível encontrar, no mercado paulistano, a luminária Eclipse, criação de Vico Magistretti para a Artemide. Tenho interesse em substituir os exemplares que adquiri no início da década de 70, na Dominici. Douglas Ansarah, por e-mail R: Atualmente, a La Lampe é representante exclusiva da Artemide no Brasil. Segundo a gerente de vendas da loja, Suelene Checoli, o leitor pode encomendar a Eclipse. Contato pelo tel.: (11) 3069-3949.