Dimmer para fotofobia Tenho fotofobia. Sei que o dimmer ajuda a atenuar o meu problema. Para instalar o mínimo necessário vai custar muito? Andréa Amaral, por e-mail R: A lighting designer Neide Senzi (tel.: 11 5052-8752) responde: "O dimmer atenua muito a fotofobia, pois reduz os níveis de intensidade de iluminação dos ambientes. Mas deve-se considerar, também, que luminárias direcionadas aos olhos são grandes causadoras de desconforto e ofuscamento. O custo do dimmer varia de acordo com o modelo - analógico ou digital -, a quantidade, o tipo de lâmpadas a serem controladas e até se a idéia é criar um projeto de iluminação com cenas pré-programadas. O preço vai de R$ 100 (o modelo mais simples) a R$ 3 mil (para controles de cenários e valores ilimitados dentro de um sistema de automação)". Manutenção de casa pré-fabricada Tenho uma casa de madeira em Mairinque (SP) que está necessitando de ajustes (alinhamento do madeiramento, janelas, portas etc.). Só que a empresa que a construiu não existe mais. Podem me indicar um profissional ou empresa que faça esse tipo de serviço? Gilberto Serralha, por e-mail R: "Pela explicação do leitor, não se trata de um serviço de marcenaria ou carpintaria, mas de acomodação da estrutura, que só poderá ser solucionado por empresa especializada no setor", diz o arquiteto Vítor Penha (tel.: 11 3289-2000). O leitor pode consultar algumas empresas, como a Ecolog (tel.: 11 3911-5117), a Casema (tel.: 11 4413-0644) ou a Boncasa & Vizoni (tel.: 18 3652-1397). Tapete que combina com taco Estou mobiliando a sala do meu apartamento com peças contemporâneas. É um imóvel novo e tem assoalho de tacos. Tapetes orientais combinam com tacos? Cristina de Almeida, por e-mail R: A arquiteta Patrícia Mellilo (tel.: 14 3841-5334) responde: "Sim, combinam, pois os tapetes orientais são feitos de fibras naturais, trazendo aconchego ao design moderno, por vezes excessivamente frio. Para complementar a decoração, use luminárias orientais coloridas e futons de diversas cores revestidos com tecidos com brilho, como seda ou xantungue", afirma ela. Algumas opções de lojas são: Phenicia (tel.: 11 3061-2666), By Kamy (tel.: 11 3081-1266) e Ana Luiza Wawelberg (tel.: 11 3081-7434). Flores para o banheiro Na minha casa só não há plantas no banheiro e quero colocá-las também lá. Só não sei que espécie devo escolher, até porque fico horas no chuveiro e o espaço fica cheio de vapor. O banheiro tem 3 m x 2 m e uma boa bancada de laminado. Beatriz Gouvea, por e-mail R: Susana Udler, paisagista (tel.: 11 5041-1762), responde: "Banheiros são lugares úmidos e geralmente pouco iluminados. Se não houver um mínimo de iluminação natural, resta usar aquelas brotações de batata-doce. Ela brota e desenvolve uma folhagem rubra, bonita e comprida, que dá um toque charmoso ao local. Para mantê-la, troque a água de vez em quando. Outras possibilidades são plantas de mata úmida e sombria, plantadas em vasinhos bem drenados e com terra fértil, como singônio, jibóia, filodendros, antúrios, lírio-da-paz e marantas. Se houver espaço para vasos maiores, podem-se usar filodendros grandes, como pacová, dracaena surculosa, ráfia e chamedória. Não é errado colocar plantas no banheiro, não. Grave é levar horas no chuveiro, gastando uma preciosidade de água. Se você sente necessidade de ter a natureza mais próxima de si, o ideal é que haja coerência em todas as atitudes. Essa é a época do despertar de nossa consciência!".