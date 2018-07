Suporte de pratos de parede Gostaria de saber onde posso encontrar suportes para pendurar pratos decorativos de porcelana na parede. Marjorie Cortelli, por e-mail R: Neca Abrantes, designer de interiores (tel.: 11 3063-5206), responde: "Quando preciso, compro os suportes na feirinha da Benedito Calixto, que se realiza aos sábados na Praça Benedito Calixto, em Pinheiros, e na do Masp, aos domingos. Sempre encontro peças diferentes e a um custo muito atraente". X X X Moldura para árvore genealógica Tenho o quadro da árvore genealógica da minha família distribuído em três folhas de papel sulfite. Gostaria de saber quem poderia aplicar a árvore em um painel, de forma decorativa, e de modo que permita alterações à medida que a família aumentar. Margarita Delfino, por e-mail R: A decoradora Paula Gambier (tel.: 11 3846-1989; e-mail: paulagambier@uol.com.br) afirma que esse tipo de mural pode ser feito com um fundo de Eucatex e ter a aparência de um porta-retrato. "Nessa placa, uma espécie de trava prende a foto ou o nome do integrante ou do ramo da família. Outra opção para fixar fotos/nomes é o fundo ser imantado - pode ser uma placa de ferro pintada ou de inox ferrítico (tipo de aço com liga de ferro, ideal para o uso de ímãs). Pode-se, ainda, recortar a placa imantada no formato de uma árvore, onde cada foto/nome será fixo com ímã. Essa alternativa de mural é até mais fácil de aumentar conforme a família crescer. Para executar esse tipo de serviço, indico a empresa Apice Art (R. Cristovão Pereira, 1.274, tels.: 11 5041-6606, 5093-2296 ou 9998-0577). Procure o Renato, o proprietário, que tem experiência em criar molduras e acabamentos". X X X Cores para o minidúplex Aluguei um minidúplex cuja sala tem pé-direito duplo, teto de concreto e piso de cimento queimado acinzentado. Se pintar a parede principal da sala de cinza-azulado, enfatizaria o cinza, o que ?diminuiria? bastante o ambiente? O que fica melhor? Paulo Vasquez, por e-mail R: O designer de interiores Marco Aurélio Viterbo (11 3062-0304) responde: "Acredito que vai enfatizar o cinza , além de correr o risco de diminuir o ambiente com uma só cor - fria, ela pode ?entristecer? o espaço. Isso só não ocorrerá se existir uma grande parede de vidro por onde passe luz natural. Mesmo assim, aconselho pintar as paredes de tom branco off-white". X X X Projeto de luz para a sala Comprei uma casa recentemente e há apenas um ponto de luz central na sala e uma janela média em uma parede. Queria saber se ambientes de qualquer dimensão aceitam rebaixo de teto ou existiria uma altura mínima? As dicróicas ainda são usadas? Ana Costa, por e-mail R: Segundo a arquiteta Thaís Monteiro (tel.: 11 3078-5772), ambientes de qualquer tamanho aceitam rebaixo de teto, desde que não seja em excesso. "Eu não aceitaria, por exemplo, a altura menor que a de um batente de porta (ou seja, 2,15 m de altura). Mais: nessa altura, a lâmpada dicróica esquentaria o ambiente, podendo queimar quem estivesse embaixo dela. Por isso, seria melhor fazer uma iluminação indireta utilizando mangueiras ou lâmpadas frias em todo o perímetro do rebaixo do forro, ou ainda arandelas na parede", explica.