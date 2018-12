Cansado do shopping? Experimente os bazares alternativos

Bazar “A Casa é Tua” Foto: ERICA OLIVEIRA/TABLE DU JOUR

Em São Paulo, durante os dias 7, 8 e 9 de dezembro acontece o bazar “A Casa é Tua” com a curadoria das empresárias Silmara Cassab, Neusinha Tahan e Daniela Saldanha. São em torno de 60 expositores reunidos do ramo da moda, gastronomia, casa, música e arte. Na foto, jogo americano dupla face bordado e porta guardanapo da Table Du Jour. Uma doação espontânea poderá ser feita na entrada, com renda revertida para a Instituição Comunidade Coliseu. O bazar acontece na Galeria Euroart, que fica na Rua Colômbia 157, Jardim Europa. Das 11h às 20h30.

Mercado das Madalena Foto: ALEXANDRA WARD

O Mercado das Madalenas é um evento no Museu da Casa Brasileira (MCB), que acontece nos dias 15 e 16 de dezembro, das 10h às 20h. Neste ano o evento terá edição comemorativa de Natal chega a sua 21ª edição reunindo 80 marcas dos mais diversos segmentos de trabalhos autorais, exclusivos e feitos artesanalmente por artistas independentes. Na foto, cortina com tecidos exclusivos do Estúdio Capim. Nos dois dias acontecerão também atrações infantis, aulas e oficinas gratuitas e abertas ao público. Confira a programação no site do museu: www.mcb.org.br, na aba ‘programação especial’. O Museu da Casa Brasileira fica na Av. Faria Lima, 2705, no bairro Jardim Paulistano. O evento tem entrada gratuita e oferece opções gastronômicas e oficinas grátis para o público.

Estúdio Carol Gay Foto: Marcos Cimardi

Até o dia 15 de dezembro, a arquiteta Carol Gay abrirá seu estúdio para sua tradicional venda de fim de ano. Com a participação de workshops por todo o mundo e trabalhos em grandes empresas, Carol aprimorou seus conhecimentos de designer e hoje confecciona esses materiais expostos, como o Vaso Carambola (foto). Serão mais de 40 itens entre vasos, luminárias, móveis, poltronas e acessórios para a casa, com desconto de até 70%. O Estúdio Carol Gay fica na Rua Tupi, 268, no bairro de Santa Cecília e ficará aberto de segunda a sexta das 12h às 19h. Sábados das 11h às 15h. Para mais informações, acesse o site: www.carolgay.com.br.

Feira na Rosenbaum Foto: Casa Blast

A terceira edição da Feira na Rosenbaum entre os dias 11 e 16 de dezembro na Unibes Cultural. A Feira busca expor trabalhos alinhados com o propósito de expor a alma brasileira e cria uma atmosfera multissensorial em cada edição. Desta vez, serão mais de 70 marcas com trabalhos feitos especialmente para a edição de Natal. Na foto, hangers para plantas com a técnica de macramê com fios de algodão e fios sintéticos produzidos a partir da reciclagem de garrafas pet da Casa Blast. O evento acontece das 11h às 21h na Unibes Cultural que fica na Rua Oscar Freire, 2500, Pinheiros.