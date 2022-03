Camilla de Lucas mostra reforma da casa nova: 'Imagens que causam pânico'

Camilla de Lucas vem mostrando os detalhes da casa recém-comprada. Foto: Instagram/@camilladelucas

A influenciadora Camilla de Lucas, ex-finalista do BBB 21, usou as redes sociais para mostrar a reforma que está fazendo em sua casa recém-comprada. Camilla realizou o sonho de ter uma casa própria e vem falando sobre o assunto nas redes sociais e no canal dela do YouTube.

Nesta segunda-feira, 7, a influenciadora publicou fotos revelando detalhes sobre as mudanças na casa. "Imagens que causam pânico", brincou.

As fotos mostram o sótão totalmente destelhado. Segundo Camilla, os telhados foram removidos para darem lugar a uma laje e aumentar o espaço no terceiro andar.

Antigamente um depósito, o novo lugar também se transformará em um cinema e um estúdio. A influenciadora também publicou fotos do projeto: o cinema terá as paredes escuras e o estúdio será todo cor-de-rosa.

Ela ainda revelou que sentiu vontade de incluir uma banheira no andar reformado, mas mudou de ideia pelo valor. "Eu louca queria ainda colocar uma hidro lá em cima, mas a realidade (emoji de dinheiro) bateu na porta", disse.

Colegas elogiaram as mudanças na casa nova. A influenciadora Dora Figueiredo escreveu: "Os projetos estão lindos". O músico Matheus Carrilho comentou com emojis de coração.

Os fãs também celebraram a conquista de Camilla. "Negras conquistando as suas coisas. É tudo", escreveu uma internauta. Outra relembrou o início da carreira da influenciadora: "Nossa, Camilla, vi você começando! Te conheci com menos de 10 mil inscritos! Que orgulho! Nem imagina como fico feliz em ver esse post".

Veja as fotos publicadas por Camilla de Lucas:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais