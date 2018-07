Camarão a Roger Jaloux

Ingredientes 8 camarões bem grandes e limpos 2 copos de suco de laranja-da-baía (nem muito doce nem azeda) 8 galhos de alecrim com cerca de 6 cm 375 ml de vinho branco seco 1/2 copo de caldo de camarão 30 g de manteiga 150 ml de creme de leite 1/2 cebola roxa em rodelas 1/4 cebola branca picada Alho Sal a gosto Pimenta-do-reino a gosto Modo de Preparo Cozinhe o suco de laranja com o alecrim e o sal e reduza em 1/3. Em outra panela, reduza em 1/3 o vinho branco com a cebola roxa, acrescentando lentamente 100 ml de creme de leite, o caldo de camarão e sal. Misture as duas reduções e leve ao fogo até reduzir em mais 1/3, acrescentando lentamente o restante do creme de leite e a manteiga. Ao final, coe a redução. Numa panela com um fio de azeite, grelhe os camarões em fogo baixo junto com a cebola picada e o alho, refogando. O camarão deve ser retirado um pouco antes do ponto e adicionado ao molho. Termine de cozinhar o camarão na panela com o molho e sirva em seguida. O prato pode ser acompanhado de salada verde.