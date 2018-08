Calendário do Jardim 2018 traz flores indicadas para cada mês

Calendário do Jardim é tradição há 22 anos no clube paulistano Foto: São Paulo Garden Club

Para muitas pessoas, o início de um novo ano é a época perfeita para se reinventar. E a decoração da casa pode ser o espaço ideal na hora de buscar novos hábitos. Já pensou, por exemplo, em cuidar melhor das áreas verdes do seu lar? Para quem sempre desejou ter um clima mais florido, o São Paulo Garden Club lançou o Calendário do Jardim 2018.

Escrito, ilustrado e produzido por sócias do clube desde 1995, a 22ª edição da peça traz o tema ‘As estações do ano e suas cores’, com ilustrações de flores que desabrocham a cada mês. “Os cuidados precisam mudar ao longo do ano, porque existe uma alternância entre momentos de calor intenso e temperaturas mais amenas”, destaca Suzanne Burt, responsável pela elaboração do calendário deste ano ao lado da ilustradora Maria Thereza Cintra.

Cada mês tem suas pecualiridades no cuidado com as flores Foto: São Paulo Garden Club

A ideia foi buscar espécies com tons fortes para deixar o jardim mais colorido. É o caso da alamanda, uma flor com pétalas amarelas e um verde brilhante nas folhas, indicada para o verão. Já o inverno é um bom período para o plantio da azaleia, originária do sudeste asiático.

O calendário é destinado mesmo àqueles que não têm experiência em paisagismo, trazendo dicas simples sobre técnicas de jardinagem, além de receitas culinárias e informações sobre as flores apresentadas. “É uma forma de resgatar um pouco o contato perdido das pessoas com a natureza”, define Suzanne.

Com custo de R$ 40 (incluindo o envio básico do correio para todo o País), o calendário pode ser pedido no site oficial do clube www.calendariodojardim.com.br.

Peça traz dicas de paisagismo, receitas e informações sobre as espécias apresentadas, como os hibiscos, azaleias, ipês e a alamandas Foto: São Paulo Garden Club

*Estagiário sob supervisão do editor de suplementos Daniel Fernandes