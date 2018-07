Caça ao tesouro da 25

Segunda-feira, 8 da manhã. A campainha toca no prédio onde mora o designer Kiko Sobrino, na Vila Madalena. Ele logo aparece, com ar eufórico. Apesar do horário (e do programa), Kiko está pronto para encarar a Rua 25 de Março ao lado da equipe do Casa&. Duas semanas antes, frente ao convite de bater perna no coração do comércio popular de São Paulo, ele já havia reagido da mesma forma. A idéia: sair à procura de achados de decoração sem medo de enfrentar a multidão - e o caos - às vésperas do Natal. Parceiro de Alessandro Jordão no Studio Mãos Contemporary Art, Kiko topou na hora. "Andar pela 25 de Março é lição de casa, uma visita obrigatória duas ou três vezes por ano. Muita novidade em decoração chega aqui antes, é quase uma pesquisa de mercado... E os preços compensam a andança", diz. Seja sozinho, ao lado da mulher ou do sócio, Kiko vai com tanta freqüência à região que já conhece os caminhos menos congestionados para chegar lá. "Prefiro ir às segundas-feiras bem cedo. Os lojistas também recomendam ir nesse horário, porque não tem tanta muvuca, dá para pechinchar e se divertir", garante. Bingo: ao chegarmos, a rua ainda está vazia - "vazia" aqui entendida como "transitável" - e há vaga para estacionar. Justamente na frente da Doural, um dos endereços mais freqüentados por quem quer fazer compras D&D no centro de São Paulo. Minutos depois, chega Alessandro. Ele repassa com a equipe de reportagem o roteiro de lojas que havia sugerido. Desde 1906 a Doural ocupa o número 595 da 25 de Março. Vende artigos de cama, mesa e banho no térreo e artigos importados no segundo andar. Na ala mais elegante, a surpresa: uma vassoura rosa-choque de R$ 250, design de Karim Rashid - com certeza, o melhor preço da peça de design em toda a cidade. No térreo, a essa altura completamente abarrotado, Alessandro vai direto para a seção de copos e canecas. "Quase nunca passo na Doural, gasto demais", brinca Kiko, que, mesmo assim, sai da loja carregado de sacolas. Os meninos do Mãos Contemporary Art debutaram este ano na Casa Cor com o Estúdio 2, uma ode à pop art que chamou a atenção pelo estilo ousado. Em plena 25 de Março, porém, eles se sentem em casa: mexem com os ambulantes, falam alto, riem."O comércio popular estimula e influencia", revela Kiko. E dá como exemplo o escorredor de macarrão da italiana Bugatti que leva debaixo do braço para ?estudar? em casa. "É capaz de virar uma cúpula, e a luz vai ficar um arraso", adianta. Encontro com Sig Será que a "nata" da decoração de São Paulo freqüenta a 25? A questão foi logo esclarecida: exatamente naquele dia, o decorador Sig Bergamin tinha ido às compras na região central de São Paulo - ele dá de cara com Kiko e Alessandro na Katmandu, loja de móveis e objetos orientais. O endereço é um achado: vaso chinês a partir de R$ 10, Buda tailandês talhado em pedra por R$ 150. O melhor são os móveis de madeira, segundo os especialistas. "O étnico já teve seu auge. Prefiro usá-lo nas áreas externas. Afinal, eles foram feitos para isso mesmo, ficar à beira da praia", diz Kiko.Na Armarinhos Fernando - que tem de tudo um pouco -, a dupla escolhe um baleiro de vidro. "Vir aqui é uma delícia... cozinha, por exemplo, dá para montar com pouca grana", garante Alessandro. Quatro horas e 1,6 km de rua depois, Kiko e Alessandro ainda querem espiar os tecidos da Aladim, numa travessa próxima. Referência entre decoradores e tapeceiros, a loja existe há 46 anos. Eles elegem os destaques da estação: jacquards pretos, listrados e as estampas de Lichtenstein, do tipo história em quadrinhos, para "forrar poltrona", tudo a preços convidativos. Tanto é verdade que Kiko pede para empacotar 5 m de cetim de seda de bolinhas e outro tanto de um listrado para revestir um sofá. "Depois mostro como ficou", diz. Quando quiser.