Brigadeiro de gianduia

Ingredientes 500 g de leite condensado 25 g de manteiga 50 g de chocolate em pó 100 g de pasta de gianduia (encontrada em lojas especializadas, como Bondinho e Barra Doce) Granulado em flocos ou tradicional Modo de Preparo Dissolva o chocolate e a gianduia no leite condensado e leve ao fogo com a manteiga, mexendo sempre até aparecer o fundo (o ponto clássico de brigadeiro). Coloque em copinhos com a ajuda de um saco de confeiteiro e, por cima, o chocolate granulado