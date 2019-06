Brasileiríssimas

O pendente Sputnik, da Itens. Design Ana Neute Foto: Edilson Garcia

Para a empresária Mariana Amaral, muito se fala do novo móvel brasileiro. Mas já passou da hora de falarmos, também, de nossa nova safra de luminárias. “O consumidor não se satisfaz mais só com importados, especialmente reedições e releituras. Ao mesmo tempo, vejo despontar uma geração de designers extremamente talentosos e interessados em luz. É o nosso momento”, declara ela, há vinte cinco anos atuando no mercado de comunicação – quinze dos quais nos segmentos de design e decoração – e agora à frente da Itens, marca especializada em iluminação decorativa. “A partir do contato com profissionais que encontrei ao longo da minha carreira, senti a necessidade de atuar mais ativamente na descoberta e promoção de novos talentos, editando e comercializando produtos criados por eles”, conta Mariana, que inaugurou sua primeira loja na alameda Gabriel Monteiro da Silva, na semana passada. “É claro que valorizamos o original, mas sempre conciliando criação e negócios”, como pontuou nesta entrevista ao Casa.

A Itens se propõe a ser uma marca de iluminação genuinamente brasileira. O que isso significa em termos de designers e produtos?

Meu desejo é incentivar o design autoral no mercado de iluminação. Revelar novos nomes e tornar o design mais acessível ao produzir em larga escala. Como diretora criativa, busco identificar designers que valorizam materiais nacionais e a mão de obra artesanal. Me interessam jovens que tenham estilo próprio, mas não tenham pudor em adequar suas criações ao mercado. Para isso, construímos um modelo baseado na sinergia entre diversas fábricas e comunidades de artesãos.

A empresária e diretora criativa da Itens, Mariana Amaral Foto: Edilson Garcia

Quais as coleções já lançadas?

Temos cerca de 100 produtos em linha. Com a designer Ana Neute e a comunidade de Mumbuca, no Jalapão, desenvolvemos a coleção Bruta e, com Marcelo Caruso, a série Globo, inspirada na arte cinética. Por fim, citaria a coleção Halo, desenhada pela 80 e 8, como uma pegada anos 70, que oferece várias luminárias em uma, por meio do livre manuseio de elipses e círculos.

O que nossas luminárias têm de especial?

Elas trazem nossa bossa, energia e memórias! Temos uma riqueza imensa de matérias-primas e possibilidades de produção que país nenhum tem. Quando alguém me procura dizendo que quer ter uma casa digna de capa de revista, eu aconselho a incluir no projeto luminárias brasileiras. Elas realmente podem ampliar a experiência cultural de quem mora ou visita a casa. Na minha opinião, não existe nada mais chique do que ter orgulho de suas raízes.