Brasil vence em cinco categorias do iF Award

Sofá Highback Link, desenhado por Marcus Ferreira, da Decameron Design, premiado na mesma categoria Foto: Divulgação

Entre os 101 trabalhos brasileiros inscritos em um dos mais conceituados prêmios de design do mundo – o alemão iF Design Award –, 38 foram vencedores em categorias como Produto, Design de Serviço e Arquitetura e Interiores, colocando o País em 10.º lugar no ranking geral dos premiados.

Entre os destaques do prêmio, nomes fortes da arquitetura e design brasileiros, como Marcio Kogan, Arthur Casas e Jader Almeida. A entrega dos troféus acontece no dia 26, em Munique, e os vencedores passam a usar o reconhecido selo iF em seus projetos.