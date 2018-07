Bombom Passion

Ingredientes 20 maracujás sem casca (rendem 500 ml de polpa) 3 kg de chocolate branco 500 ml de creme de leite fresco Chocolate ao leite temperado para cobertura (ou chocolate hidrogenado) Açúcar cristal amarelo para polvilhar (ou misture anilina colorida a açúcar granulado) Modo de Preparo Ferva os maracujás. A seguir, passe-os na peneira, esfregando com uma colher para soltar toda a polpa. Volte ao fogo e ferva até obter 500 ml de polpa. Desligue o fogo. Derreta o chocolate em banho-maria e reserve. Adicione o creme de leite fervido ao maracujá e despeje a mistura no chocolate branco derretido. Misture bem e leve ao freezer por 24 horas. A seguir, enrole a massa em bolas e as envolva no chocolate ao leite. Polvilhe com o açúcar cristal.