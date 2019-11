Black Friday 2019: produtos em oferta para sala e cozinha

Imã de geladeira Frida Kahlo, do artista Tiago Versalles. De R$ 59 por R$ 41,30 na Urban Arts Flags Foto: Urban Arts Flags

A próxima sexta-feira, 29, marca a data oficial e reserva as melhores ofertas da Black Friday. No entanto, a maioria das lojas – incluindo as de decoração, artigos para casa e construção – já estão realizando promoções e, prometem continuar assim até o final dos estoques.

“As vendas são antecipadas pelos sites e pelos lojistas justamente para proporcionar um acesso ampliado às ofertas, que acabam não ficando mais restritas a um único dia”, explica o empresário Ricardo Bove, proprietário do site de ofertas Black Friday.

Segundo ele, 42% dos consumidores manifestam a intenção de comprar itens de decoração e eletrodomésticos na sexta-feira consagrada às compras. “De certa forma, podemos dizer que a Black Friday é uma data comemorativa um pouco egoísta. Afinal, muitas pessoas acabam adquirindo mercadorias para consumo próprio”, pontua Bove.

Confira algumas ofertas com produtos para a cozinha:

Veja também peças para a sua sala: