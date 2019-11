Black Friday 2019: ofertas para o quarto e o banheiro

Cesto para roupas sujas da Camicado. De R$ 169,99 por R$ 99,99, à vista Foto: Camicado

A próxima sexta-feira, 29, marca a data oficial da Black Friday e reserva as melhores ofertas. No entanto, a maioria das lojas – incluindo as de decoração, artigos para casa e construção – já estão realizando promoções e, prometem continuar assim até o final dos estoques.

Caso você esteja pensando em comprar, o melhor à fazer é se planejar com antecedência. Comece por fazer uma lista dos objetos desejados, incluindo possíveis alternativas. Depois, é sempre recomendado consultar no site do Procon a lista de lojas com promoções comprovadas e, na hora da escolha, ficar atento a preços maquiados, que não traduzem reduções reais.

Confira alguns produtos com descontos para os ambientes: