Edição do bazar de abril deste ano também no Museu da Casa Brasileira Foto: Sandra Zimmermann

A 12ª edição do Bazar da Cidade comemora o dia das crianças e arma as suas tendas no Museu da Casa Brasileira. Apesar do tema, o evento se propõe a ser um programa para a família, reservando atividades para pessoas de todas as idades. Quem for até o museu vai encontrar mais de 90 expositores, com produtos de moda, bijuteria, gastronomia e decoração (que nesta edição está cheia de produtos para os pequenos).

No total, são 14 lojistas de Casa e Decoração. Entre os destaques está a Muskinha, empresa de design especializada em móveis infantis, que leva para o bazar esta cama-tenda. Além dela, a designer Adriana Chamma apresenta a sua linha de porcelanas Avans Diversão à Mesa. A ideia é que os objetos agucem a imaginação das crianças. Estarão no bazar ainda a Leskarts, de bichinhos de crochê, e Fofuchão Tapetes Para Brincar, com peças de tapeçaria impermeáveis e fáceis de lavar.

O bazar acontece nos dias 12 e 13 de outubro, sexta-feira e sábado, das 10 às 20 horas. O Museu da Casa Brasileira fica na Avenida Faria Lima, 2705, Jardim Paulistano.