Batatinhas com cream cheese

Ingredientes 1 kg de batata bolinha 2 potes de cream cheese (300 g) 1 xícara de folhas de manjericão 200 g de presunto cru fatiado fino e cortado 500 g de sal grosso Modo de preparo Cozinhe as batatas por 15 min ou até ficarem macias. Escorra e deixe esfriar. Corte-as ao meio e coloque-as num prato. Ponha o cream cheese em um saco de confeiteiro e esprema o equivalente a 1 colher de chá sobre cada metade de batata. Com palitos, espete uma tira de presunto cru e uma folha de manjericão por cima. Espalhe sal grosso num prato grande e disponha as batatas sobre ele. Deixe descansar por duas horas para que absorvam o tempero. Depois, sirva as batatas (também sobre uma camada de sal) no prato decorado com folhas de manjericão