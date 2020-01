Banheiros: saiba como combinar pia e espelho

Em alguns casos, é possível colocar um pouco mais do mesmo material no local. Neste projeto, a madeira se tornou a protagonista: nas estantes, nos objetos decorativos e no entorno do espelho. Já a cuba é pintada na mesma tonalidade do material Foto: Pinterest/Houseliving

Parece algo irrelevante, mas a pia e o espelho, ou melhor, o conjunto dos dois, pode transformar o visual de um lavabo ou banheiro. “As opções de materiais são diversas. Por isso a decisão por qual utilizar fica por conta de qual resultado se espera para o projeto, associado ao custo e ao uso”, afirma Gregory Copello, da Fadul Copello Arquitetura.

Mas, claro que é importante levar em consideração os materiais que farão a composição do projeto. “Analisar a cor, textura e o efeito final do conjunto no ambiente é importante também para dosar os contrastes e não deixar o ambiente carregado e confuso”, complementa ele.

O formato do espelho também vai depender do tipo de uso que iremos ter no banheiro. Se for um banheiro de uso geral como por exemplo, para maquiar ou se barbear, geralmente usamos um espelho generoso que pode abranger o comprimento total da bancada e com uma luz frontal. Em caso de uso mais decorativo, o espelho redondo proporciona uma atmosfera mais descontraída. Já os espelhos de formatos orgânicos proporcionam efeito mais escultórico.

De modo geral, é importante evitar o excesso de materiais na combinação e não optar por cubas muito rasas, afinal podem respingar água. Confira alguns banheiros para você se inspirar: