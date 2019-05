Banheiras na Casacor 2019 transformam banheiro em spa dentro do quarto

Cores brilhantes são destaque no trabalho de Michel Safatle. Para deixar a área do banho, no entanto, a banheira foi projetada em tom escuro e, por isso, acaba se tornando o centro de atenção do banheiro. Biombo feito com líquen natural foi incorporado ao projeto e separa a ára do banho do restante da casa.

Foto: Zeca Wittner