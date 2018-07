Bancada multiuso valoriza living integrado

A bancada da Caesarstone, na cor 2003 Concrete, feita com 93% de quartzo misturado a resinas, é usada no preparo de alimentos e como mesa de de jantar Foto: Edson Ferreira/Divulgação

Uma bancada multiuso de pedra é a primeira coisa que se vê ao entrar neste apartamento no Alto de Pinheiros. Voltada para a cozinha, integrada ao living, ela é usada no preparo de refeições, como mesa de jantar e até como apoio de escritório, em uma das extremidades. “Toda angulada, ela parece uma asa delta”, diz o arquiteto Luiz Paulo Andrade, do escritório Andrade Scroback. “O trabalho de execução foi complexo. Desenhei a bancada peça por peça, incluindo os pés em formato de ponta de estrela, e ela foi montada no apartamento.”

Entre a produção das partes, na Caesarstone, e o polimento da bancada já montada foram cerca de 30 dias. “Ela dá a impressão de ser uma coisa só, de ser monolítica.” O móvel se integra bem ao restante da decoração, onde predominam tons de cinza, que aparecem nos estofados, desenhados pelo arquiteto, e no piso, um porcelanato da Portinari que remete ao cimento queimado. “A sala fica de frente para a Cidade Universitária, achei que seria interessante o sofá ter assentos voltados para os três lados: TV, bancada e vista”, conta Andrade.

Cores cítricas quebram o acinzentado: o tapete e o balcão e armários da cozinha são verdes e acessórios, como as almofadas, amarelos. Por fim, para aquecer o ambiente, Andrade optou por instalar painéis de madeira no canto da TV e na parede que chega até o bar, onde uma frase do Dalai Lama lembra que “hoje é o dia certo para viver”.