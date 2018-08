Autoral e mais acessível

Banco Shelter, desenhado também por Jahara, leva linguagem moderna às áreas externas da casa. Foto: Ruy Teixeira

A valorização e o reconhecimento do design nacional passa, obrigatoriamente, pelo aval do mercado, o que depende, em última análise, de sua acessibilidade frente aos consumidores. Atenta a esse movimento global, a Breton convidou 12 estúdios de design para compor sua nova coleção, que objetiva suprir algumas das lacunas contemporâneas.

Trata-se de Bossa Nossa Breton Brasil, que reúne 40 peças para áreas residenciais, internas ou externas, criadas sob inspiração do tema ‘ vida em família’. “Convidamos profissionais de diferentes Estados e estágios de carreira, e demos a eles total liberdade para eles criarem. O resultado surgiu na forma de uma coleção abrangente e ainda assim acessível e coerente com a realidade dos cliente de hoje”, conta Anette Rivkind, diretora da marca.

Responsável por criar três móveis da nova linha, o designer carioca Brunno Jahara vê a iniciativa com bons olhos. “Me agrada que a Breton passe a tomar o design como um fator diferencial em seus produtos. Acredito que investir em um time de profissionais como esse, comprometido com trabalhos mais autorais e independentes e, de certa forma, fomentar esse cenário é uma experiência que acrescenta ganhos não só para a marca, mas para o próprio design de interiores brasileiro”, diz.

Igualmente satisfeita, Bianca Barbato, outra convidada, e autora de duas novas peças para a Breton, acredita que a iniciativa fortalece a profissionalização do design brasileiro e aumenta a sua visibilidade. No caso, em escala nacional. “É importante nos firmarmos como uma marca plural, que represente o design brasileiro de todas as suas regiões, manifestando tanto sua identidade, quanto suas diferenças”, explica o diretor criativo da marca, Daniel Pegoraro. Segundo ele, a estratégia se alinha com o atual momento da empresa, que além de oito lojas já em funcionamento, busca ampliar sua penetração no País por meio de novas franquias.

“O trabalho do designer é também esse: trazer um olhar de fora para a empresa, renovando seus processos com a criatividade que ele possui. Uma associação que só pode resultar mesmo em produtos melhores”, conclui Jahara.