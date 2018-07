Atmosfera vintage

Uma cozinha funcional, que fosse ao mesmo tempo acolhedora, fazendo com que o espaço se tornasse o ponto de encontro da família. No Jardim Botânico, zona sul do Rio, o arquiteto Mauricio Nóbrega lançou mão de uma pequena reforma para dar vida ao espaço – e ao pedido dos moradores. “Trocamos o piso antigo por tábuas de cumaru, revestimos uma das paredes com cerâmica do tipo ‘tijolinho’ e escolhemos tinta acetinada azul para as paredes”, diz o arquiteto.