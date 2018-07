As mulheres da Bauhaus

Já Lilly Reich trabalhou no departamento de Montagens e Interiorismo no período de 1932-1933, quando Mies van der Rohe foi diretor. Exatamente por ser amante dele, teve seu talento questionado. Contudo, a história dessa designer de interiores é muito importante para o desenvolvimento do móvel moderno, em especial o tubular. "Lilly tinha uma carreira ascendente antes de entrar para a escola. Lá, fez uma série de protótipos, as cadeiras ?LR?. Eram superiores às experiências de Mies no ramo do mobiliário", afirma Fernando Vásquez. "O mesmo se pode dizer quanto à organização dos interiores modernos que apresentou, com Mies van der Rohe, em várias exposições nos anos 20 e 30." Atenção: Lilly participou da ambientação do Pavilhão da Alemanha na Exposição Universal de 1929, que teve o mérito de apresentar ao mundo a cadeira Barcelona.