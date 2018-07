Arte no salão da Hebraica

De 21 a 26 deste mês, o clube A Hebraica, no Jardim Paulistano, vai abrigar o Salão de Artes. Numa área de 3,5 mil m², a 14ª edição do evento será ocupada por 65 expositores, entre galeristas, antiquários e designers de jóias. Destaque a cada montagem, a Sala Especial desta vez vai apresentar a "Arte Brasileira do Século 19 - O Perfil de uma Coleção", seleção de pinturas, desenhos e esculturas de artistas em atividade no País entre o final do período colonial e o início do século 20, como Jean-Baptiste Debret, Johann Moritz Rugendas e Pedro Américo. A harmonia entre o moderno e o antigo continua a ser a essência do salão. "Tudo o que está exposto faz parte da decoração - de peças de prata a lustres, tapetes e quadros, reunião de objetos de Primeiro Mundo que todos gostariam de ter em casa", sintetiza a curadora Vera Chaccur Chadad. Ou seja: um palco ornamentado por esculturas orientais, arte popular brasileira, mobiliário colonial, peças de murano, entre outras preciosidades. Na opinião de Antonio Kfouri, da Country House Antiques, "peças de boa qualidade sempre contam com um mercado favorável". E, a propósito, como vai o mercado de arte no Brasil? Para a curadora do Salão de Artes, a resposta é imediata. "Trata-se de um dos investimentos mais seguros diante da oscilação financeira", garante Vera Chadad. "Uma obra de arte adquirida de um antiquário ou galerista idôneo é retorno certo."