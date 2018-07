Arte em pedaços

Na cena internacional, desenvolver objetos a partir de matérias-primas banais tem sido prática entre os jovens designers ocupados em dar vazão à criatividade "ao alcance das mãos". Caso, por exemplo, de uma nova safra de luminárias, em que a idéia de se apropriar de imagens e objetos ganha forma em cúpulas revestidas de personagens de histórias em quadrinhos. Mais que um recurso econômico, porém, trabalhar com colagem ou patchwork - reagrupando partes de um ou mais materiais para a obtenção de um novo desenho ou mesmo objeto - tem sido técnica revisitada por profissionais e fabricantes pelo potencial expressivo. Apenas na coleção By Kamy, por exemplo, a técnica aparece em produtos construídos pela junção de retalhos de tapetes antigos, de fios de lycra reaproveitados em composições de apelo ecológico ou de "pastilhas" de peles de animais. Ainda como opção de revestimento, retalhos de tapetes aparecem sobre baús e cadernos de anotações. Um caminho já percorrido por Anamaria Morelli, especialista na aplicação de patchworks de tecidos sobre móveis e almofadas. Quanto aos designers Caio Medeiros e Daniela Scorza, do Estúdio Mânus, eles inovam ao revisitar o espelho de mão, com superfície bisotada, cabo torneado à mão e base de madeira, forrada com tecido asiático. Composição de materiais tão preciosa quanto o objeto.