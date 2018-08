Arte, design e bazar: confira três mostras de decoração em cartaz

Objetos da cultura indígena são destaques em bazar no Museu da Casa Brasileira Foto: Bazar da Cidade

De casa nova

O Museu da Casa Brasileira recebe pela primeira vez o Bazar da Cidade, que chega à sua 9ª edição. O evento ocorre na próxima sexta, 17, e sábado, 18, e conta com cerca de 100 expositores dos setores de casa e decoração, mas também de outras áreas como arte, gastronomia, vestuário e joias. Além de oficinas para crianças e adultos. Entre os destaques desta edição estão objetos decorativos da Popoke, como a boneca de madeira (abaixo). A programação começa às 10h e segue até 21h nos dois dias. Na Av. Faria Lima, 2705, Jardim Paulistano. Entrada franca. Mais detalhes em www.mcb.org.br.

Após ser consumido por incêndio, Liceu está de volta Foto: Centro Cultural do Liceu de Artes e Ofícios

Em alto estilo

Foi reinaugurado neste sábado, 11, o Centro Cultural do Liceu de Artes e Ofícios (CCLAO), após ter sido consumido por um incêndio de grande proporções em 2014. Para marcar o recomeço, são duas as exposições programadas no novo espaço: ‘História e Memória’, que destaca a trajetória do Liceu como instituição de ensino, e ‘Design Brasil Século XXI’, que reúne móveis de, entre outros, Fernando e Humberto Campana e Bruno Perazzeli, autor da cadeira de bambu da foto, à direita. O centro fica na Rua Cantareira, 1.351, Luz, e a entrada é gratuita.

Museu de Arte Sacra abre nova exposição Foto: Iran Monteiro/MAS-SP

Arte em marfim

Composta por 53 peças, a mostra ‘Sagrado Marfim: o Avesso do Avesso’ está em cartaz até novembro no Museu de Arte Sacra de São Paulo. A exposição propõe uma reflexão sobre o uso do marfim nas obras de arte e apresenta peças iconográficas no material. Vale a visita na Avenida Tiradentes, 676, Luz. O museu abre de terça a domingo, das 9h às 17h. Entrada por R$ 6, com opção de meia para estudantes e idosos. Grátis aos sábados.