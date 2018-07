Arroz de polvo

Ingredientes 1,5 kg de polvo limpo 200 g de chorizo espanhol ou paio fatiado 1/2 kg de arroz parabolizado 1/2 maço de couve-manteiga sem o talo, rasgado grosseiramente 2 cenouras 6 ovos caipiras 100 g de azeitonas pretas portuguesas 2 cebolas 1 talo de salsão picado 1 lata de tomate sem pele 1 buquê garni 3 litros de água Salsinha picada 1 colher de chá de grãos de pimenta branca 1/2 xícara de azeite de oliva 1 pimenta dedo-de-moça picada 4 dentes de alho 1 colher de sopa de sal grosso Modo de preparo Lave o polvo e, usando uma tábua de madeira, dê uma "surra" nos tentáculos para amaciar a carne. Numa panela funda, ferva a água com uma cebola cortada em quatro, uma cenoura em rodelas grossas, o buquê garni, o sal grosso e a pimenta branca. Mergulhe e tire o polvo da água quente três vezes. Na terceira, deixe-o na panela, abaixe o fogo e cozinhe por 40 minutos ou até o polvo ficar macio quando espetado com o garfo. Deixe-o esfriar no caldo e depois corte-o em pedaços de 4 cm. Coe e reserve o caldo. Para o arroz, refogue numa frigideira larga o chorizo (ou paio), uma cebola e uma cenoura picadas, o salsão, a pimenta e o alho no azeite. Junte o tomate e cerca de 1,2 litro do caldo de cozimento do polvo. Deixe ferver e acrescente o polvo e o arroz. Cozinhe por cerca de 15 minutos, acrescente a couve e misture. Faça seis buracos no arroz e quebre os ovos dentro. Cozinhe por mais 5 minutos ou até que arroz e ovo estejam cozidos e o líquido quase todo absorvido. Desligue o fogo e cubra a panela com papel alumínio por 5 minutos. Espalhe as azeitonas e a salsinha e sirva.