Arroz de Pato

Ingredientes 8 xícaras (de café) de arroz arbóreo 1,5 l de caldo de legumes 2 patos inteiros 1 copo de vinho branco seco 1 copo de suco de laranja-pera 3 colheres de sopa de queijo mascarpone Pimenta-do-reino e sal a gosto 1 pires de pinolis dourados na Manteiga Modo de preparo Cozinhe os dois patos em duas panelas de pressão com uma maçã em cada uma por 15 minutos, em fogo médio. Retire a pele, desosse e desfie a carne em pedaços médios. Coloque em uma assadeira com o caldo do cozimento dos patos (cerca de 1 litro). Acrescente o vinho e o suco de laranja. Tampe a assadeira com papel alumínio e leve ao forno por cerca de 1 hora. Retire do forno, deixe esfriar e reserve por 24 horas para pegar o tempero. Doure então o arroz na manteiga e acrescente meio litro de caldo do pato. Quando o arroz estiver no ponto, misture a carne e tempere com sal e pimenta. Acrescente o caldo de legumes (receita abaixo) e deixe cozinhar por 20 minutos. Adicione o queijo mascarpone e mexa bem. Enfeite com os pinolis e sirva com a salada de baby-rúcula, lascas de parmesão e tomate-cereja. Caldo de legumes: 2 l de água, 1 cebola grande dividida em quatro, 1 tomate grande dividido em quatro, 1 cenoura grande, 1 batata descascada, salsão (1/2 maço), salsinha (um punhado). Ferva a água com os legumes. Quando começar a fervura, deixe no fogo por mais 20 minutos. Coe e reserve