Arquitetura, design e moda em percurso virtual

O arquiteto Paulo Mendes da Rocha, e sua filha Nadezhda Mendes da Rocha, que criaram uma escultura para a mostra em Tijucas, SC Foto: Pablo Saborido

No dia 14, quarta-feira, a Portobello inaugura em sua fábrica, em Tijucas, Santa Catarina, a exposição Unlimited, mostra que irá apresentar, até fevereiro de 2021, ambientes criados a partir da utilização de lastras – superfícies de porcelanato de grande formato, produzidas pela empresa, com exclusividade no Brasil –, por profissionais de diferentes áreas criativas como o arquiteto Jayme Bernardo; a arquiteta e designer italiana, Paola Navone; o arquiteto e designer Marcelo Rosenbaum e o fundador e diretor de criação da Osklen, Oskar Metsavaht.

O evento de abertura será virtual e aberto ao público mediante inscrição no site materiais.portobello.com.br/mostra-unltd. Além de conferir a mostra, na ocasião, os visitantes poderão visitar a fábrica, participar de um bate-papo com o arquiteto, artista plástico e designer italiano Gaetano Pesce e ainda conhecer uma escultura criada pelo arquiteto, vencedor do prêmio Pritzker, Paulo Mendes da Rocha, juntamente sua filha, a arquiteta e designer Nadezhda Mendes da Rocha.