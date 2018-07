Arquitetos desenham ambientes a pedido de leitores do 'Casa'; veja projetos

A leitora Andrea Correa, de São Paulo, queria reformar a cozinha depois de renovar todos os outros cômodos da casa. A sugestão do arquiteto Renato Mendonça foi um projeto quente e acolhedor. A ideia é resgatar memórias afetivas: nesse sentido, o arquiteto sugeriu uma estante vintage, como a de farmácias dos anos 1930. A bancada em L dá praticidade ao local. As cerâmicas rústicas de tons terrosos e a parede verde-musgo contrasta com o cinza do aço inox e o resultado é uma verdadeira cozinha botânica. Saiba mais aqui

Foto: Estúdio Renato Mendonça