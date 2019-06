Arquiteto transforma sobrado em laboratório aberto à experimentação

Arquiteto partiu das cadeiras da mesa de jantar para determinar a cor da parede do living, que ganhou cor viva Foto: Denilson Machado

Passada a reforma, Torres, ao contrário do que se pode imaginar, afinal, ele é arquiteto e designer, decidiu não levar nada do antigo para o novo lar. “Sempre encarei a minha casa como um laboratório. É o lugar que fico livre para criar e testar de forma descompromissada. Por isso, raramente ela permanece igual por muito tempo. Eu queria sentir o que precisava quando decidi não levar nada da antiga casa”, conta.

Sem fórmulas prontas, mas com criatividade, os interiores foram ganhando cores, móveis e usos. “No living, a mesa foi desenhada por mim, o sofá também era um protótipo que vim a lançar mais tarde. Quando encontrei as cadeiras para a mesa de jantar, achei que deveria pintar a parede num tom semelhante”, diz.

A cozinha, um dos espaços preferidos do morador, foi expandida. “Quando ficou pronta, achei que ela não parecia comigo. Estava neutra demais. Foi na mesma época que conheci um coletivo de artistas e propus que eles fizessem uma intervenção nela”, diz. Assim, o grupo foi responsável por revestir os armários com uma estampa de caveira, símbolo que o arquiteto adora. Já o pé direito duplo foi coberto com uma esquadria de vidro retrátil, determinando um ambiente híbrido, que funciona tanto como cozinha, quanto como jardim de inverno.

No piso superior, a mesma lógica experimental foi aplicada e os espaços foram sendo preenchidos conforme o morador gosta: misturando peças desenvolvidas por Torres, artigos garimpados e algumas preciosidades, como a tela de Pink Wainer, exposta na escadaria. “A escada é original e desde que me deparei com a tela gostei muito. Usei o preto para imprimir uma atmosfera mais dramática. Até hoje não mexi nessa parte da casa”, diverte-se ao falar.

Nos quartos, tecidos adquiridos ao longo da vida ganharam destaque. Desde a colcha que ficava em sua suíte até as almofadas do quarto de hóspedes, que também serve como sala íntima. “Minha casa é uma aglomeração de coisas que vou comprando sem ter ideia do uso que vão ter”, fala. Por ser uma casa compacta, o espaço foi bem aproveitado. “Quando cobri parte da cozinha, sobrou um mezanino acima dela. Ali fiz uma banheira, meu desejo antigo”, diz. “Mas eu gosto mesmo é de movimento. Quando está tudo pronto, vou lá e mudo tudo.”