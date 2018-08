Arquiteto e designer lançam linha produzida no Paraná com tempero carioca

Mesa da série Basket, com tampo dcerâmico, para a DonaFlor Mobília Foto: Estúdio Lattoog

O desenho é a base das criações do Lattoog, estúdio carioca de arquitetura e design, fundado pelo arquiteto Leonardo Lattavo e pelo autodidata Pedro Moog, que acaba de lançar uma linha inédita de móveis produzidos por empresas do nascente Circuito Design Paraná. “Não somos especializados em marcenaria, metalurgia ou estofaria. Somos especializados em desenho e ideias”, como afirmou Leonardo, nesta entrevista ao Casa.

À esquerda, o designer Pedro Moog, tendo aoundo o arquiteto Leonardo Lattavo Foto: Estúdio Lattoog

Como a cidade do Rio de Janeiro se faz presente nas criações do Lattoog?

Leonardo Lattavo: Nossa identificação com o Rio é clara. A começar pelos nomes das nossas coleções: Viralatas, Cariocas, Arquitetônicos. O sofá Laranjeiras, por exemplo, presta homenagem ao famoso bairro carioca, a partir da combinação de diferentes materiais. Mais recentemente, lançamos uma poltrona que reverencia um esporte que tem uma grande ligação com a cidade: a Surf, desenhado para o Empório das Cadeiras, com assento e encosto conformados manualmente com poliuretano expandido, mesmo material empregado na fabricação das pranchas.

Existe algum material ou técnica construtiva de particular interesse da marca?

Pedro Moog: Desde o início, tínhamos muito claro que não iríamos nos especializar em um tipo de material. Naturalmente, o uso da madeira sempre é predominante, porém, sempre que possível, procuramos introduzir matérias-primas que fogem do lugar comum. Por exemplo, na Coleção Bask — parceria com a DonaFlor Mobília —, exploramos o alumínio tramado e a cerâmica, empregada nos tampos das mesas.

A poltrona Surfe para o Empório das Cadeiras Foto: Estúdio Lattoog

Como foi trabalhar com as empresas do Circuito Design Paraná?

L L: No Paraná existe um grupo de fábricas — entre elas, DonaFlor Mobília, Empório das Cadeiras e Piu Mobile — com ótima capacidade fabril e cultura interna afinada com o design. Como elas são bastante próximas, conseguimos estar presente nas fábricas com bastante frequência, o que colaborou para o surgimento de novas ideias e de detalhes muito mas refinados.