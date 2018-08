Arquiteta transforma quartinho de 11 m² em templo do futebol para fã do esporte

Iluminação suspensa e em pontos estratégicos permitiu a instalação de uma segunda cama; rede de segurança foi alternativa para deixar ambiente mais descontraído Foto: Denise Wichmann

De cara, dois dos revestimentos usados na decoração saltam aos olhos. No piso, a grama sintética remete aos campos de futebol, enquanto o papel de parede reproduz a textura de tábuas, sugerindo a atmosfera de uma casa na árvore ou de uma cabana de parquinho.

VEJA FOTOS DO QUARTO:

“O dono do quarto é o filho do meio. Ele tem mais irmãos, sendo que ele e a irmã usam bastante o quarto um do outro quando trazem os amigos para brincar em casa”, explica.

Além da cama, Greisse também desenhou os outros móveis do quarto, como a escrivaninha e os nichos na parede que servem tanto para guardar livros, quanto para acomodar super-heróis. O armário embutido que já existia ganhou portas espelhadas e um outro móvel foi feito. “Além da luminária suspensa, instalamos também pontos de luz próximos as duas camas. Assim, não atrapalha para estudar nem brincar.”