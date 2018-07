Aqui o frio não entra

Criar um clima de aconchego no inverno é mais simples do que se imagina. Com o uso de alguns acessórios, ambientes podem ganhar novo visual em sintonia com o clima intimista da estação. A pedido do Casa, a designer de interiores Marília Brunetti de Campos Veiga e a arquiteta Layde Tuono abriram suas casas, na primeira semana de inverno, e mostraram como preparar a casa para os dias mais frios. Em paralelo, as arquitetas Elisa Gontijo e Nórea de Vitto e o decorador Beto Galvez mostraram como projetaram espaços de lazer para o inverno nas casas de seus clientes. Confira e inspire-se.

Os profissionais provaram que não são necessárias mudanças radicais para aproveitar bem a nova estação. O segredo é ter uma base neutra, como sofás lisos e pisos de madeira, e complementar com acessórios que explorem texturas, cores e estampas. Flores e velas também adquirem papel de destaque na hora de aquecer um ambiente. Basta aplicar o mesmo princípio dos tons quentes que contrastam com objetos a volta.

"O que dá o clima, independentemente da lareira, é colocar cores invernais, seja na parede, no piso ou nos acessórios", afirma Layde Tuono. Segundo ela, tons terrosos, como o ferrugem, o vermelho apagado, o verde-escuro e o cinza são bem invernais.

Na casa da arquiteta, no Jardim Paulista, as bases são neutras. Os sofás e as poltronas são beges, os pisos claros ou de madeira, assim como as paredes. "A decoração segue o mesmo princípio da moda. Tendo uma roupa básica, podemos combinar diversos acessórios coloridos, estampados e de tecidos diferentes, contanto que combinem entre si", explica. Isso permite uma variação de acordo com a época do ano. Sobre o sofá bege, a arquiteta jogou mantas e almofadas com estampas inglesas e colocou velas nos castiçais. No verão, segundo ela, os mesmos móveis recebem outros acessórios e tecidos de cores vivas.

Mantas e lareira. Para receber os amigos, a arquiteta usa o terraço envidraçado. Situado entre a sala de estar e o jardim, o espaço comporta dois grandes sofás e uma mesa de centro. "No frio, as mantas ficam dispostas em uma bacia de madeira para que as visitas sintam-se confortáveis em escolher seu abrigo favorito", diz. Do terraço, vê-se o gramado iluminado, que convida um passeio pelo jardim. Centro de atenção da casa, o lugar serve de cenário para festas, cafés da manhã e chás da tarde. Na sala, com piso de madeira pintado de branco, reina a lareira, que cria um ambiente intimista.

"Lá é minha biblioteca. Tenho uma coleção de desenhos e gravuras, de artistas variados, e no meio tem essa pintura vermelha que fiz. Quando faz muito frio, a gente acende a lareira e toma um bom vinho", conta. Assim, a sala e o jardim, ligados pelo terraço, são ocupados de forma integrada pelos donos e pelos visitantes da casa, que muda de cara de acordo com a estação e com o espírito da dona. "A única coisa que não troco são as árvores, espécies que estão aqui desde que me mudei."

Na biblioteca projetada por Nórea de Vitto e Beto Galvez, as poltronas Charles Eames e Fasano estão em lugar privilegiado, ao lado da lareira

Para a decoradora Marília, para entrar no clima da estação, é importante investir na maquiagem da casa. "Estou apostando no bege queimado e no mostarda." Na sala de estar da decoradora, que mora sozinha em uma casa de vila de 240 m², no Alto de Pinheiros, a poltrona amarela dialoga com as almofadas laranja, seguindo o princípio dos tons quentes. Seguindo a mesma ideia, a mesa lateral ganhou arranjo de rosas também em tom alaranjado.

"Para explorar diferentes texturas, combinei a manta de lã com a madeira do piso e da parede da lareira", ensina. A sala com um quê intimista é um dos lugares preferidos de Marília em casa. "É meu canto de lazer. Sento na minha poltrona (Charles Eames), escuto música e leio. E fica melhor ainda com a lareira acesa", diz Marília.

Em família. Diferentemente de Marília, que projetou um espaço intimista para curtir o inverno sozinha, Elisa Gontijo, do escritório Zero 11 Arquitetura, criou um home teather para que a família de Ana Paula Souza de Oliveira ficasse especialmente confortável. "O que mais gostamos de fazer no inverno é ficar em volta da TV e assistir a um filme, enrolados em um bom edredom - de preferência com muita pipoca e chocolate quente", confidencia a moradora do apartamento de Santana.

Para acomodar toda a família em volta da tela, Elisa optou por um grande sofá feito sob medida. "Substituímos a mesa de centro por um pufe com o mesmo revestimento para que eles possam usá-lo como continuação do sofá", explica a arquiteta. As almofadas foram rigorosamente escolhidas não só para combinar com o móvel mas também para deixá-lo mais confortável. Por último, foi escolhido um tapete de pele de carneiro, o que contribui para deixar o ambiente mais aconchegante e aquecido. Durante as "sessões de cinema", o calor aumenta com as mantas e cobertores espalhados.

Para os amigos. Na casa de Márcia Lásaro, decorada por Nórea de Vitto e Beto Galvez, no Jardim Paulistano, a biblioteca ganha atenção especial quando os termômetros caem. "Os homens reúnem-se para fumar charuto, conversar e ouvir música depois do jantar", conta a moradora. O lugar também é disputado para leituras durante o dia. "Ele passou a ser o lugar mais aconchegante da casa não só porque reúne um grande número de livros clássicos e LPs, mas em função dos tecidos e texturas escolhidas para móveis e acessóarios", afirma Nórea. O veludo do sofá combina com as almofadas de veludo e ikat, assim como a parede, com revestimento tipo escama de peixe. Lembranças de viagem, como máscaras africanas, deixam o canto ainda mais aquecido: "A biblioteca fica mais gostosa com os objetos colecionados pelos donos da casa" .

Tons de amarelo e laranja ‘esquentam’ a sala. Na parede, tela de Flávia Brunetti