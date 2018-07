Aqui, a pizza é sempre o prato do dia

Com paredes de tijolos brancos aparentes e sofá de palhinha de jacarandá-da-bahia, o galpão de 200 m² na Granja Viana tem um "ar de fazendão", como descreve a proprietária, Cibele Freitas. Ao contrário das estruturas antigas do gênero, a cozinha desta casa tem lugar de destaque - fica logo na entrada. "Queria integrar os ambientes e deixar tudo aberto, como se fosse um loft no campo", diz Cibele, que se mudou para lá em 2002. Fã de culinária desde menina, a empresária de 32 anos - uma das sócias do restaurante A Tal da Pizza - sempre viveu naquela área verde de São Paulo, daí a inclinação por móveis e objetos rústicos, que remetem à natureza. As janelas são de madeira de demolição e um armário de jacarandá, do século 19, serve como balcão, posicionado no centro do ambiente (na Forja Antiquário, R$ 12.700). Em boa medida, o charme desta cozinha vem dos anos estampados nas peças - com raras exceções, nenhum objeto é novo e, quando é, são acessórios respeitáveis, como o conjunto de seis panelas Le Creuset (na Suxxar, a caçarola com 20 cm de diâmetro custa R$ 440), instalado no paneleiro de parede (R$ 3.600, na Forja Antiquário), e do jogo de louças de cozinha de estilo retrô, de vidro opalino (com 7 peças, R$ 150, da Vidraria Piratininga). O fogão de quatro bocas passou por diferentes mãos antes de chegar às de Cibele (na Forja Antiquário, modelo por R$ 3.800). À semelhança dos pais que faziam almoços para os amigos, Cibele adora cozinhar para a família nos fins de semana. "Certa vez minha mãe deu aulas de culinária infantil e fui fisgada na hora", conta. Sucesso, nos EUA Enquanto prepara para o Casa & a pizza de alho-porro, ela conta que seu pai, Luiz Freitas, já falecido, abriu o restaurante em 1991 com a idéia de os clientes se servirem sem o uso de talheres. "Ele dizia que pizza tem de se comer com as mãos, e nós seguimos essa tradição. Ele também inventou um pequeno forno a gás redondo, inspirado nas vezes em que íamos à casa dos amigos e ninguém tinha forno à lenha, fundamental para fazer boas pizzas", conta. Um desses modelos (da Di Volpi, a partir de R$ 6.105) está em sua cozinha, ao lado do fogão. Em casa, a gourmet usa cortadores de pizza Tramontina (modelo similar, da Nova Idéia, a partir de R$ 6,90, na Sevilha) e pincéis para espalhar ovo em pães e massas (o de silicone médio, da Le Creuset, custa R$ 31,90, na Suxxar). Junto com a mãe, Miriam, e a irmã, Mariana, Cibele administra as quatro unidades da A Tal da Pizza, sendo uma delas em Weston, na Flórida (EUA). "Em 1995, minha mãe foi para lá e achou que nosso produto poderia vender bem. Alugou um ponto de fast-food e houve grande aceitação", diz. Durante anos a família Freitas chegou a usar água mineral francesa Evian para fazer a massa. "A água da Flórida tem uma concentração alta de metais, o que impede a massa de crescer. Mas depois levamos um filtro daqui e resolvemos a questão", lembra (da Aqualumen, preço sob consulta). No Brasil, o trio usa o filtro da mesma marca ou água de um poço artesiano. "Detalhes como esse fizeram o sucesso do negócio", revela a jovem, que confessa comer pizza todos os dias.